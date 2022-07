La caserne Gudin de Montargis est officiellement classée aux Monuments historiques

Vue de la caserne Gudin à cheval sur Montargis et Amilly

Il aura fallu presque un an : en août 2021, l'ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, demandait la protection de la caserne Gudin en attendant un éventuel classement. C'est désormais chose faite : la caserne Gudin est classée aux Monuments historiques et donc sauvée d'une démolition. Cette caserne du 19e siècle, qui a notamment servie d'école de gendarmerie, avait été rachetée par l'Agglomération de Montargis à l'État en 2019. Une partie devait être démolie à l'automne dernier dans le cadre d'un projet de résidence senior porté par le groupe Nexity.

Une caserne qui présente un intérêt pour l'art et l'histoire

Dans un décret publié ce mercredi au Journal Officiel, il est écrit que "la caserne Gudin présente au point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt public.... elle est représentative des casernes construites sur l'ensemble du territoire national sur le modèle de type 1874 tout en se distinguant par ses spécificités architecturales et constituant un témoignage du renouveau du système militaire français après la guerre de 1870". Concrètement , c'est tout l'ensemble qui est classé : les façades, les toitures des trois bâtiments, la place d'arme ainsi que la grille et le portail d'entrée.

Pas de projet précis de réhabilitation pour l'instant

Pour l'instant, on ne sait pas quand ni comment sera réhabilitée la caserne. Le ministère de la Culture a désigné Nexity Patrimoine, spécialisée dans la rénovation de bâtiments anciens, pour proposer des projets. En tous cas, la transformation du site en résidence sénior est définitivement abandonnée.

L'Agglo de Montargis envisage toujours d'attaquer l'Etat en justice

En plus de son rachat pour 750.000 euros, l’agglo de Montargis a déjà dépensé entre 500.000 et 600.000 euros supplémentaires dans cette ancienne caserne. Le président de l'agglo, Jean-Paul Billault, envisage toujours une action en justice contre l'État qui avait vendu la caserne "sans contrainte". Il l'avait déjà annoncé en mars dernier lors d'une conférence de presse avec le maire de Montargis, Benoit Digeon et l'ancien député LR, Jean-Pierre Door.