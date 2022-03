La caserne Vion des pompiers, au centre de Toulouse, va déménager d'ici deux ans

La caserne Vion, située quartier Fer à Cheval, rive gauche à Toulouse, va bientôt fermer ses portes, d'ici 2024, après un demi-siècle d'existence sur les allées Charles de Fitte. Ils n'étaient plus que 81 pompiers dans cette caserne, ils seront redéployer dans 5 autres centres d'intervention de Toulouse et des communes voisines. Le directeur départemental du SDIS de Haute-Garonne Sébastien Vergé nous explique pourquoi la caserne va fermer : "pour nous permettre d'améliorer la couverture opérationnelle de la totalité de la métropole, elle va être remplacée par d'autres centres de secours qui vont venir compléter le maillage territorial de la métropole."

C'est la plus grande caserne du centre ville de Toulouse. Elle n'était pas stratégique pour beaucoup d'interventions dans le centre ?

C'était l'une des deux casernes les plus importantes de l'agglomération, puisque vous avez également le centre de secours de l'Union Saint-Sauveur, que nous gardons, qui est effectivement situé au centre ville de Toulouse. Nous aurons bientôt cinq centres pour avoir un maillage au plus proche de la population et donc être plus rapides pour chaque intervention. À l'intérieur des boulevards, nous aurons donc encore la caserne du Centre de secours de Saint-Sauveur.

Sur France Bleu Occitanie la CGT du SDIS dit que les délais d'intervention sur la rive gauche vont augmenter avec la circulation qui est dense, pour arriver jusqu'à Saint-Cyprien ?

Le nombre de centres de secours sera plus important bientôt, et ils seront mieux répartis sur le territoire, pour diminuer les délais. Les choix d'emplacement sont faits en fonction d'analyses de terrain et de calculs d'itinéraires qui permettent de mieux positionner les casernes de sapeurs pompiers pour être au plus près de la population et des risques.

En tout, on aura à terme combien de casernes dans Toulouse intra muros ?

Nous aurons cinq centres de secours intra muros sur l'agglomération métropolitaine qui seront complétés par les centres déjà existants de Colomiers. Toute une organisation a été à travaillée avec les personnels pour accompagner ces agents, pour que ça se passe pour le mieux pour eux.

Est ce qu'il va y avoir des recrutements dans les deux prochaines années ?

Alors, nous avons déjà eu sur les deux dernières années 35 recrutements, donc une augmentation de 8% de l'effectif des sapeurs pompiers sur le département. Et cette année encore, grâce à une participation complémentaire du conseil départemental qui est un de nos financeurs, nous allons avoir 10 sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires.

Cette caserne Vion, qui appartient à la ville de Toulouse, elle se situe dans un immeuble de 12 étages, avec une piscine, que va-t-elle devenir ?

C'estun bâtiment qui appartient à la métropole, qui était mis à disposition du Service départemental d'incendie et de secours. Et dès lors que nous aurons quitté ce bâtiment, il sera remis à disposition de la métropole. Je dois vous avouer que je ne sais pas ce qu'elle va devenir mais cette piscine pourrait devenir publique. Elle date de la création du Centre de secours, elle était utilisée par les personnels. Nous n'avons pas fait beaucoup d'entretien.

Un mot aussi important sur les agressions lors des interventions. Est ce qu'elles sont en augmentation à Toulouse et en Haute-Garonne ?

Elles ne sont pas en augmentation. Mais elles existent, puisque nous avons en moyenne entre 30 et 35 d'intentions pour lesquelles des sapeurs-pompiers déposent plainte, soit pour des agressions physiques, soit pour des agressions verbales, c'est malheureusement beaucoup trop. Pour l'instant, nous sommes sur ce constat là avec des actions qui sont menées par le service pour accompagner les agents et les protéger au mieux par rapport à ce type de menaces.

Quelles types d'agressions ?

On n'est pas sur des jets de projectiles. Aujourd'hui, on est plutôt sur des violences intrafamiliales qui dégénèrent avec souvent des insultes, des personnes agressives, très agressives. Malheureusement, il arrive également que les sapeurs-pompiers soient menacés par des couteaux, par des machettes. Donc, effectivement, des situations qui sont très traumatisantes pour nos agents.