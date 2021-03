La Catalogne lève le confinement, autorise les festivals et rouvre les casinos

La vie normale reprend peu à peu son cours en Catalogne. Après la réouverture des restaurants et des lieux culturels, le gouvernement régional décide de lever les dernières mesures de confinement local à partir de lundi 15 mars.

Depuis le 8 février, les habitants avaient interdiction de quitter leur comarque (découpage administratif ayant une taille intermédiaire entre un canton et un arrondissement français). A partir de lundi, ils pourront se déplacer dans toute la Catalogne, mais à condition d’être seuls ou avec les membres de leur bulle familiale. Pour les non-résidents, les déplacements touristiques en Catalogne restent interdits.

L’amélioration de la situation épidémique permet également de lever plusieurs restrictions. Les magasins "non essentiels" de moins de 800 m² pourront ouvrir leurs portes 7 jours sur 7, à 30% de leur capacité. Jusqu'à présent, seules les boutiques de moins de 400 m² pouvaient ouvrir du lundi au vendredi.

Par ailleurs, la Ministre catalane de la santé annonce la reprise des festivals et des événements culturels, les galas et les cérémonies de remise de prix, à condition que les participants soient assis. De même, les salles de jeux, les casinos et les salles de bingo vont pouvoir reprendre leur activité. La capacité sera limitée à 30% de la capacité, et la jauge limitée à 100 personnes.

Toutes les compétitions de sport amateur vont pouvoir reprendre, y compris pour les jeunes. Le public sera de nouveau autorisé dans les enceintes sportives (avec une limitation à 30% en intérieur, et 50% en extérieur). Les compétitions nationales de football et de basket ne sont pas concernées : les rencontres se poursuivent à huis clos.