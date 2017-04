A la cathédrale d'Aix-en-Provence des baptêmes ancestraux pour le week-end de Pâques

Voilà 1.200 ans que de tels baptêmes n'avaient pas eu lieu dans la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence. Les Baptêmes par immersion totale sont de nouveau possibles grâce à un piscine baptismale toute neuve. Hautement symbolique en ce week-end de pâques

Cela faisait 20 ans que l'idée faisait son chemin au diocèse d'Aix-Arles : renouer avec la tradition séculaire des baptêmes par immersion dans la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence, l'une des rares en France à posséder depuis le 5eme siècle une piscine baptismale. Inutilisable depuis longtemps, la piscine située dans le baptistère est temporairement surplombée d'une piscine en résine dans laquelle les fidèles vont être plongés.

Une nouvelle piscine baptismale qui a coûté 21.000 euros

Ce samedi ce sont 9 adultes qui seront ainsi baptisés. Ils seront vêtus de noir, symbole de Mort, entreront dans la piscine en arrivant par l'Ouest (où le soleil se couche), symbole des ténèbres. Ils seront immergés à trois reprises et baptisés, avant de ressortir par le coté Est (où le soleil se lève) symbole de lumière. Les néo-baptisés s'habilleront alors de blanc avant d'aller prier.

La symbolique de l'eau est très forte pour l'Eglise

Pour le père Benoît Tissot, curé de la paroisse, ce type de baptême est un retour aux sources : "l'eau c'est la vie, on s'y plonge totalement. C'est aussi symbole de mort, car dans les mers vivent ne nombreuses créatures des ténèbres, et le fait de ressortir de l'eau c'est comme revenir à la vie, une résurrection, comme Jesus Christ. L'eau c'est également ce qui nous lave de nos impuretés, nous en sortons purifiés, et c'est enfin de l'eau maternelle que nous venons tous".

Une symbolique très forte qui prend encore plus de sens pendant ces fêtes de Pâques. Ces baptêmes par immersion sont possibles dans la cathédrale Saint-Sauveur jusqu'à la pentecôte.