La cathédrale de Clermont-Ferrand un peu mieux préparée au risque d'incendie

Tout n'a pas été parfait, mais police, pompiers, mairie et préfecture se sont dits globalement satisfaits de cet exercice en conditions réelles, cinq mois et demi après l'incendie qui a touché Notre-Dame de Paris.

Clermont-Ferrand, France

C'est un impressionnant dispositif qui a déferlé sur la place de la victoire, lundi 30 septembre, ce qui a surpris et amusé les Clermontois, assis aux terrasses des cafés. Plus de 100 pompiers et policiers, avec 37 engins, ont mené cet exercice incendie, sous l'autorité de la préfète du Puy-de-Dôme, Anne-Gaëlle Baudoin-Clerc, et sous la supervision d'Olivier Bianchi, maire de Clermont, des membres du clergé, et de membres de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).

Mieux connaître et mieux intervenir dans l'édifice

Cinq mois et demi après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, l'objectif de cet exercice était de permettre aux services de secours d'être mieux familiarisés avec l'imposant édifice, qui compte de nombreuses entrées et qui héberge de nombreux trésors inestimables. Avec, donc, l'idée de mieux intervenir en cas de danger.

Les pompiers sont entrés dans les salles hébergeant les trésors de la cathédrale. © Radio France - Léo Corcos

A 19h18, précisément, "l'alerte" a été donnée, et l'opération a commencé. Et déjà, il y a eu un premier couac, puisqu'une voiture mal garée a entravé l'intervention de l'un des deux camions de pompiers. Très vite, néanmoins, les grands moyens ont été déployés, et deux camions se sont immobilisés devant l'entrée principale, place de la Victoire, avant d'enclencher les lances à eau, dont le principal souci était de ne pas pilonner les vitraux, très anciens et fragiles.

Quelques soucis de communication

L'exercice a toutefois été pris à son propre jeu, celui de l'anticipation. Le principal souci fut celui de la communication, les consignes ayant été données en décalé. La police municipale, déjà sur place (ce qui ne serait pas le cas en situation réelle) a mis 45 minutes avant d'intervenir et de boucler le périmètre, ce qui a entraîné un souci de coordination entre les services de secours. Les pompiers se sont, toutefois, très vite disséminés autour et dans la cathédrale, établissant un poste de commandement, et faisant également des points réguliers à la préfète, que ce soit sur l'avancée du feu ou sur la possibilité d'intervention, notamment pour la protection des trésors de la cathédrale. Par ailleurs, à la mairie, un centre de gestion des populations a été mis en place. L'exercice s'est ensuite terminé un peu après 21h.

Une bonne nouvelle a été annoncée pour la cathédrale de Clermont-Ferrand : la commission de sécurité a levé son avis défavorable touchant le bâtiment, qui est désormais aux normes de sécurité après deux ans de travaux. La réouverture de la tour de la Bayette est espérée pour le printemps 2020. Par ailleurs, d'autres travaux seront menés, au niveau de la toiture, mais aussi de la préservation des trésors de la cathédrale, pour un montant d'environ six millions d'euros, investis sur deux ans. La cathédrale, notamment, ne sera plus éclairée, pendant plusieurs mois.

Les travaux sont prévus pour durer plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années.