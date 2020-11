La cathédrale de Limoges bénéficie d'une enveloppe d'un million d'euros pour sa mise en sécurité

La cathédrale Saint-Etienne de Limoges va bénéficier d'une enveloppe d'un million d'euros pour sa mise en sécurité. Une enveloppe versée par l'état dans le cadre de son plan de relance . Mais l'incendie de Notre Dame de Paris et plus récemment de la cathédrale de Nantes ne sont pas étrangers au choix des travaux qui vont être entrepris puisque c'est le circuit électrique qui va entièrement être mis aux normes.

Des travaux dont la cathédrale a bien besoin

"On est dans une situation vulnérable car les cathédrales sont de vieilles dames qui ont vu une superposition d'installations électriques qui se sont stratifiées dans le temps et à Limoges aussi il y a urgence" explique l'architecte des bâtiments de France Laetitia Morellet. Des travaux ont déjà été réalisés comme la mise en place d'une alarme incendie (mais qui va être étendue à la tribune de l'orgue et à la sacristie) ou encore des travaux d’étanchéité sur les terrasses pour éviter des infiltrations d'eau dans le circuit électrique mais une sécurité qui n'est pas totalement assurée. Or dans les cathédrales 30 % des incendies proviennent de problèmes électriques.

Un attachement encore plus grand pour ce patrimoine

"L'incendie de Notre Dame de Paris a vraiment révélé l'attachement des français au patrimoine et spécialement aux cathédrales, il a révélé aussi l'importance de se doter de tout ce dont on dispose pour éviter ce genre d’événements dramatiques" poursuit l'architecte des bâtiments de France. Des travaux qui rassurent aussi l'évêque de Limoges Antoine Bozo. "On n'aura jamais autant de garantie que si on sait que la cathédrale est bien protégée... C'est un enjeu artistique et patrimonial et pour nous c'est bien sûr un enjeu cultuel' explique Monseigneur Bozo

Le chantier de mise aux normes de l’électricité doit débuter dans le courant de l'an prochain. Il devrait durer une année.