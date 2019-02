Photos - La cathédrale de Metz a accueilli l'ordination du nouvel évêque auxiliaire

Metz, France

Il s'appelle Jean-Pierre Vuillemin, il a 52 ans, il est né dans les Vosges et il est le nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Metz. Il a été présenté à environ 2 000 fidèles ce dimanche dans la cathédrale de Metz au cours d'une cérémonie qui s'appelle "l'ordination". Une première à Metz depuis 32 ans et l'ordination de Mgr Raffin.

Jean-Pierre Vuillemin est devenu évêque auxiliaire de Metz. © Radio France - Arthur Blanc

Un événement rare, en témoigne l'affluence pour assister à l'ordination. Une heure avant le début, des fidèles étaient déjà là, dans la cathédrale de Metz, prêt à voir le nouvel évêque. Plus une chaise de libre à l'intérieur au moment de commencer. Mais il fallait quand même venir pour Anne-Marie, qui voulait que son fils de 7 ans voit ça. "Ça n'arrive pas tous les jours et on voulait qu'il puisse voir ça. C'est important, c'est dans l'éducation qu'on lui donne de voir la vie de l'église."

La cathédrale bondée au moment de débuter l'ordination. © Radio France - Arthur Blanc

Au sein du diocèse de Metz, il secondera Mgr Lagleize, l'actuel évêque qui a présidé l'ordination devant 300 prêtres et 12 évêques. Un bon choix pour ce dernier qui travaille déjà aux côtés de Mgr Vuillemin depuis quelques semaines. "C'est un travailleur qui a une longue expérience et je suis content qu'il soit parmi nous."

Mgr Lagleize (2ème en partant de la gauche), aux côtés de Mgr Vuillemin (3ème en partant de la gauche). © Radio France - Arthur Blanc

Jean-Pierre Vuillemin a fait 4 ans de séminaire à Metz. Au sein du diocèse, il aura plusieurs missions, notamment l'accompagnement des prêtres. C'est le Président de la République qui a signé son décret de nomination en tout début d'année.