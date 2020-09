La "cathédrale-haute" de Vaison-la-Romaine sélectionnée par la Mission Patrimoine de Stéphane Bern

Située à l'aplomb de la falaise dans la ville haute de Vaison-la-Romaine, la cathédrale Sainte-Marie-de-l'Assomption vient d'être retenue par la Mission Patrimoine pilotée par Stéphane Bern. Elle fait partie des 101 sites choisis à travers la France et le seul en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Une excellente nouvelle pour les amoureux de ce joyau du patrimoine vaisonnais dont la construction remonte à 1464. L'ancienne cathédrale a été délaissée en 1897 au profit de la cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth. Elle a fait l'objet d'un classement "monument historique" depuis 1994.

Un projet de passion... et d''argent

Longtemps fermée, le monument (propriété de la ville) doit sa renaissance à l'AECM, l'association les Amis de l'Eglise de la Cité Médiévale qui s'est fixée pour objectif de nettoyer puis de rouvrir le monument au public ; ce qui devenu possible en 2013 après des années de travail et de mobilisation. La restauration proprement dite pouvait enfin débuter et elle se poursuit depuis.

Un ballon d'oxygène et d'espoir" : Jean-François Périlhou maire de Vaison-la-Romaine

La sélection du monument par la Mission Patrimoine -et qualifiée "d'inespérée et de bienvenue" par l'association- va permettre de financer les travaux de consolidation de la falaise située juste en dessous, indispensables à la poursuite de la restauration en toute sécurité. Des travaux estimés à environ 500.000 euros. Le maire de Vaison-la-Romaine se félicite de ce choix : "c'est un ballon d'oxygène important et une touche d'espoir car ces monuments sont notre identité et notre fierté" déclare Jean-François Périlhou.

La réaction de Jean-François Périlhou, maire de Vaison-la-Romaine Copier

. - Office de Tourisme Vaison-Ventoux

. - Office de tourisme Vaison-Ventoux