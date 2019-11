La cave coopérative de Canet rasée avant la fin de l'année

Fermée depuis 15 ans, la cave coopérative de Canet sera bientôt rasée et remplacée par des commerces et des logements. Le chantier de démolition a démarré cette semaine.

Canet, France

C'est le symbole d'une époque qui disparaît. La cave coopérative de Canet est sur le point d'être démolie, 15 ans après sa fermeture. Le chantier a démarré cette semaine. Bientôt ce bâtiment des années 30 aura laissé la place à un petit centre commercial et un lotissement.

Depuis 1939, il marque l'entrée du village. Aujourd'hui délabré, bientôt rasé, il emporte avec lui un pan de l'histoire de Canet. A la grande époque, cette cave compte près de 500 coopérateurs et vinifie plus de 1.300 hectares.

Leader européen

Dans les années 80, elle se lance dans la production en masse de sucre de raisin (des moûts concentrés rectifiés). Elle devient le leader européen du marché mais l'aventure industrielle va tourner court : les normes de dépollution se font plus sévères, les coûts augmentent alors que la concurrence espagnole fait rage. L'activité devient un gouffre financier.

En 1995, la société Agrocanet dépose le bilan. Elle est démentelée. Les viticulteurs rejoignent les caves de Puilacher, du Pouget et dans une moindre mesure celle de Clermont l'Hérault. Une épreuve pour le village et pour Jean-Luc Salasc, petit-fils du cofondateur de la cave. Son père en a été le président. Il a été directeur entre 93 et 98.

"C'est un outil magnifique qu'on a laissé partir"

Il reconnaît un peu d'amertume. "_J'ai beaucoup de nostalgie parce c'est un outil magnifique qu'on a laissé partir. Un grand gâchis. Il y avait une activité intense_. 80 salariés, essentiellement des familles de Canet. Et aujourd'hui, il n'y a plus que ce bâtiment qui a été abîmé, incendié, mon ancien bureau notamment. C'est un pincement au coeur, mais il faut passer à autre chose..."

"Un pincement au coeur". Jean-Luc Salasc, ex directeur de la cave Copier

"La diagonale du soleil"

"Il est temps de tirer un trait sur _cette vieille histoire qui s'est très mal terminée_" confirme le maire. D'ici la mi-novembre, la démolition à proprement parler, va commencer. Fin décembre, il ne restera plus rien du bâtiment. A la place, un projet immobilier mêlant commerces et logements.

"Un nouveau quartier" espère Claude Revel. Ce nouvel ensemble doit être livré en 2021. De l'ancienne activité, il ne restera que le nom donné au bâtiment: "la diagonale du soleil". C'était l'une des cuvées de la cave de Canet.

"Tirer un trait sur cette vieille histoire qui s'est très mal terminée". Le maire Claude Revel Copier