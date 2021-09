La CCI Nice Côte d'Azur épinglée par l’Agence française anticorruption

À un mois du début des élections consulaires, qui doivent se tenir du 27 octobre et le 9 novembre 2021, la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur est dans le viseur de l'Agence Française Anticorruption. Cette dernière a établi un rapport de 158 pages d'après des contrôles qu'elle a effectués entre 2017 et 2020 auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur, un rapport qu'Anticor 06 a pu se procurer. L'association Anticor 06 a déposé ce vendredi un signalement visant la gestion de la CCI Nice Côte d'Azur auprès du parquet de Nice.

L'agence Française Anticorruption soulève une méconnaissance de la loi sapin 2 de la part de la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur. En 2019, lorsque les contrôleurs de l'Agence française contre la corruption sont passés à la CCI, ils constatent selon le rapport, qu'aucun dispositif de détection des conflits d'intérêts prévu par cette loi n'est mis en place. Dans les 158 pages du rapport d'autres irrégularités apparaissent, selon Anticor 06, "la CCI aurait attribué des marchés publics à des entreprises qui auraient sous traité le travail à des sociétés elles-mêmes détenues par des élus de la CCI". Toujours selon Anticor 06 "dans ce qui parait comme peu acceptable pour le citoyen aujourd'hui, on retrouve l'utilisation par le président de la CCI d'une AUDI A6 qui n'est pas défalquée sur ses indemnités, l'utilisation de la carte bleu de la CCI pour _4.000 à 5.000 euros de frais par mois_. Comment on peut accepter aujourd'hui que la fille du directeur de la CCI ait pu être embauchée au double du salaire de ce qui était prévue dans l'annonce ? " s'interroge Jean Valery Dessens co-référent d'anticor 06.

Dans un communiqué ce vendredi, la CCI Nice Côte d'Azur souligne que depuis elle a eu recours à un cabinet spécialisé et qu'elle a refondé en profondeur le règlement intérieur en introduisant un nouveau chapitre relatif à l’éthique, la déontologie et la lutte contre les atteintes à la probité. Elle a mis en place une procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte ainsi qu'une cartographie des risques de corruption.

Depuis le début de l'année, grâce aux signalements d'Anticor 06, le Parquet de Grasse a ouvert trois enquêtes préliminaires pour des pratiques douteuses sur la gestion des procédures publiques de trois ports dans les Alpes-Maritimes. Elles ciblent le port Vauban d'Antibes, celui de Villeneuve-Loubet et de Cannes.