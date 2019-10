La CCI Touraine facilite les stages en entreprise des collégiens, lycéens et étudiants

Indre-et-Loire, France

C'est un dispositif mal connu mais qui concerne de plus en plus de jeunes, en Indre-et-Loire : les conventions "mini-stages découverte" ont le vent en poupe. Pour qu'un collégien, lycéen ou étudiant puisse faire un stage en entreprise, il faut que son établissement scolaire signe une convention avec l'entreprise dans laquelle il va aller. Ca ne pose pas de problème pour le stage d'observation obligatoire en troisième, mais en dehors de ça, dans la plupart des cas, les élèves n'arrivent pas à obtenir de convention. Depuis 2014, la CCI d'Indre-et-Loire propose donc d'être co-signataire de ces conventions mini-stages "découverte" qui permettent aux élèves et aux chefs d'entreprises d'être couverts.

Trois fois plus de "mini-stages découverte" en 2019 qu'en 2015

273 conventions de ce genre ont été signées par la CCI entre le premier janvier et fin septembre 2019. C'est trois fois plus qu'en 2015. Ces stages d'un à cinq jours sont ouverts aux collégiens à partir de la quatrième, mais aussi aux lycéens et aux étudiants. Ils ne peuvent avoir lieu que durant les vacances scolaires.

Philippe Roussy, le président de la CCI Touraine, considère que ce dispositif est très utile : "Si les élèves ont fait un stage de troisième qui ne s'est pas forcément bien passé ou si ils veulent découvrir d'autres métiers, ça leur donne la possibilité d'en faire un autre. _Plus le jeune fait de stages, plus ils découvrent de métiers et plus il sera capable de faire un choix éclairé quand il sera à l'âge de devoir choisir_. On ne met pas les entreprises et les jeunes en relation, mais on est capable de leur proposer un dispositif qui leur permet d'être couverts".

Si vous êtes intéressé par ce dispositif, toutes les informations sont disponibles sur le site de la CCI Touraine