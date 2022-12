La CEDH confirme la condamnation d'Éric Zemmour pour propos "discriminatoires"

La condamnation d'Éric Zemmour est bien validée et confirmée. Le polémiste d'extrême-droite s'est vu débouté par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), ce mardi, qui valide par la même occasion la décision de la justice française. Éric Zemmour avait été condamné en 2016 pour provocation à la discrimination et à la haine religieuse envers la communauté musulmane et payer 3.000 euros d'amende.

L'instance européenne estime "que ces propos ne se limitaient pas à une critique de l'islam mais comportaient, compte tenu du contexte d'attentats terroristes dans lequel ils s'inscrivaient, une intention discriminatoire de nature à appeler les auditeurs au rejet et à l'exclusion de la communauté musulmane." L'ancien candidat à la présidentielle 2022 avait présenté les musulmans vivant en France comme des "colonisateurs" et des "envahisseurs" en lutte pour "islamiser" le territoire français. Des propos tenus en 2016 sur le plateau de l'émission "C a vous". Le tout à une heure de grande écoute, un argument pour l'instance européenne.

D'autres procédures judiciaires en cours contre Éric Zemmour

Le polémiste d'extrême-droite est toujours sous le coup de plusieurs procédures judiciaires en cours. La dernière en date pour injure raciste, après avoir qualifié le prénom de la chroniqueuse Hapsatou Sy "d'insulte à la France" et proposer de renommer la jeune femme, "Corinne" sur le plateau de "Salut les Terriens". Lors d'une première audience , le 4 novembre dernier, 20.000 euros d'amende ont été requis contre Éric Zemmour.