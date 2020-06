La célébration des mariages reprend en petit comité à Clermont-Ferrand

C'est dans la salle des mariages, tribunal qui a vu la condamnation de Pierre Mendès-France et Jean Zay durant le "Régime de Vichy", que de jeunes mariés se sont dit "oui" ce samedi après-midi. "Quand on regarde ces lieux, marqués par la tristesse et les drames humaines, on a une leçon de résilience" s'émeut Sondès El Hafidhi, conseillère déléguée au maire de Clermont et officière d'état-civil samedi matin. "Le lien nous a beaucoup manqué en cette période de confinement. Cette cérémonie est très émouvante" explique-t-elle.

Seulement 20 personnes dans la salle des mariages

Six mariages ont été célébrés ce samedi à Clermont-Ferrand dans le respect des règles sanitaires : 20 personnes maximum dans la salle, la distanciation physique des témoins et spectateurs. Même si le port du masque n'était pas obligatoire, certains l'avaient quand même avec eux.

Certains avaient reportés leur mariage prévu pendant le confinement et souhaitaient célébrer leur union rapidement, d'autres ont pu le maintenir à la date prévue. C'est le cas de Lisa et Lucas. Lui, clermontois d'origine, a rencontré sa promise à Poitiers, où ils travaillent tous les deux. Revenus se marier dans la région de naissance du jeune homme, ils ont quand même du s'adapter. "On aurait voulu prendre une salle des fêtes, mais c'est pas possible" explique-t-il. "Pareil, _on est 30 pour le repas, 20 à la mairie, mais normalement, on devait être 130 à participer au mariage._" "Mais on est content de ne pas l'avoir décalé" sourit Lisa, celle qui est désormais sa femme

Lisa, jeune mariée, au micro de Mickaël Chailloux Copier

Un sens de circulation est mis en place à l'intérieur de la mairie © Radio France - Mickaël Chailloux

En quinze minutes, les deux jeunes tourtereaux se sont échangés les consentements, puis les alliances. Enfin, une hésitation : faut-il, oui ou non, "embrasser la mariée", comme il est de coutume ? Lucas a pris un instant de réflexion : "On est pas sur, on se demande si oui ou non on peut se faire un bisou." Finalement, il se sont bien s'embrasser, comme à l'accoutumée.

Le reportage à l'Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand de Mickaël Chailloux Copier

Si les mariés de ce samedi se sont bien dits "oui", il y en a encore qui hésitent. Selon un sondage réalisé en mai par un site internet du secteur, 60% des couples se mariant entre juin et août ont décalé les cérémonies à 2021.