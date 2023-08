La célèbre sculpture "Le Trotteur" entièrement restaurée retrouve sa place dans le centre de Craon

Impossible de la rater depuis 16 ans quand on traverse la ville de Craon. C'est une sculpture qui trône au milieu d'un rond-point, sur la route de Château-Gontier, et qui porte un nom forcément en lien avec la passion pour l'hippisme dans la région, "Le Trotteur". Cette sculpture monumentale est l'oeuvre de l'artiste Del'Aune et avait grandement besoin d'une restauration, "ferronnerie, décapage et vernissage". Après plusieurs semaines dans un atelier afin de la rénover, elle a retrouvé sa place dans le centre-ville.

