La Celle Dunoise : Claude Landos quitte ses fonctions

"La situation médicale est difficile en Creuses".

Cette décision, Claude Landos l'a prise avant même d'être réélu pour un second mandat. Médecins généralistes, depuis 1986, il a vu, tout au long de sa carrière la situation médicale de la Creuse se dégrader.

" à titre d'exemple, dans une commune voisine lorsque j'ai commencé il y avait sept médecins, il n'y en a plus qu'un et demi. et la situation ne va pas en s'améliorant."

Face à cette situation et à l'arrivée de nouveaux patients, il a donc décidé de privilégier ses patients.

La nouvelle est tombée un peu comme un coup de massue pour les 600 habitants de la commune. Enfants du village et bien connu des riverains, Claude Landos occupe le fauteuil de maire depuis 2014. Symine, serveuse à l'auberge des pêcheurs l'accueil pour midi presque tous les jours, parfois même en dehors des horaires des repas.

" Souvent on lui sert à manger, il est 14h voire plus. deux mi-temps de 12h je ne pense pas que ça soit cumulable. humainement on l'apprécie tous beaucoup, et je comprends ça décisions".

La préfecture de la Creuse a accepté sa démission la semaine dernière.

L'équipe municipale a donc jusqu'en décembre pour organiser de nouvelles élections pour combler les deux postes vacants. A la suite de quoi, un nouveau Maire sera désigné pour succéder à Claude Landos.