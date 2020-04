La cellule d'écoute ouverte au diocèse d'Amiens pour le confinement attend "plus d'appels le jour de Pâques"

Le diocèse d'Amiens a lancé depuis le début du confinement une cellule d'écoute, destinée à toutes les personnes isolées : "C'est dans la continuité de la pastorale de la santé du diocèse, qui compte 250 visiteurs, la plupart bénévoles mais aussi des aumoniers, qui visitent les personnes malades et les résidents des Ehpad depuis des années. Avec le confinement, cette mission s'est transformée en écoute téléphonique", explique François Cambier, délégué diocésain de la pastorale de la santé, qui pilote le dispositif.

40 bénévoles mobilisés 7 jours sur 7

La cellule d'écoute est composée d'une quarantaine d'écoutants bénévoles : "Il y a des visiteurs bénévoles, des soeurs, des prêtres, des psychologues et autres professionnels de santé", qui sont "formés à l'écoute, parce que tout le monde pense savoir écouter, mais ça s'apprend", assure François Cambier. Ils se relaient toutes les trois heures, sept jours sur sept, de 9 heures à 21 heures.

Un personne déjà isolée qui se retrouve confinée seule, c'est vraiment la double peine

Le délégué diocésain de la pastorale de la santé le reconnaît, il n'y a pas beaucoup d'appels depuis trois semaines. Seulement une dizaine par semaine : "Il y a beaucoup de numéros verts qui ont été créés avec le confinement, et il faut faire connaître le notre", explique-t-il.

"On attend plus d'appels pour le jour de Pâques"

Mais pour lui, ce type de dispositif est essentiel : "Les gens isolés qui sont seuls et se sentent angoissés. L'angoisse, c'est ce qu'on entend le plus en ce moment à l'autre bout du fil". Le numéro s'adresse à tout le monde : "Si la personne au bout du fil souhaite prier, on peut, mais c'est fait pour tout le monde, pas seulement les chrétiens", assure François Cambier.

Il s'attend à recevoir plus d'appels pour le jour de Pâques, "de la part de gens qui les autres années sont visités par leur famille ce jour-là et qui ne le seront pas forcément cette année". Les bénévoles de la pastorale de santé, en plus de cette nouvelle mission, continuent de rester en lien avec les personnes âgées et malades qu'elles passaient voir chaque semaine dans les maisons de retraites et les hôpitaux. Même si cela se fait désormais par téléphone.

La cellule d'écoute est joignable 7j./7 de 9h à 21h au 0 805 385 395.