La centrale de Chinon sera sans doute la première centrale française à démanteler un des ses réacteurs

C'est une annonce qui a été faite par l'Autorité de sûreté nucléaire ce jeudi lors de la présentation de son rapport annuel à Orléans. Le réacteur A2 de Chinon pourrait devenir le prototype, la tête de série, du programme de démantèlement des réacteurs français devant Bugey dans l'Ain.

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) présentait ce jeudi son rapport sur les 93 contrôles réalisés dans les quatre centrales nucléaires de la région Centre-Val de Loire en 2016, dont celle de Chinon. On savait déjà que la centrale de Belleville-sur-Loire, dans le Cher était placée "sous surveillance renforcée" après de nombreuses dégradations dans la sûreté nucléaire. En revanche, l'ASN salue le travail réalisé par la centrale nucléaire de Chinon.

Chinon s'est nettement améliorée par rapport aux années précédentes. Elle a quitté le régime de surveillance renforcée en 2015" - Pierre Bocquel, chef de division de l'ASN

Dans son rapport de 2016, l'ASN explique que la centrale de Chinon s'est nettement améliorée par rapport aux années 2010-2014. Des mots rassurants après plusieurs années de remontrances, Chinon avait été formellement placée sous le régime de surveillance renforcée à partir de 2013, pour de multiples manquements à la sûreté nucléaire. Pendant trois ans, entre 2013 et 2015, l'ASN a relevé de nombreuses irrégularités, des incidents en pagaille. Mais les choses se sont nettement améliorées selon l'ASN, la surveillance renforcée a été levée en 2015, et la sûreté s'est encore améliorée en 2016. Pour autant, la centrale de Chinon continue de faire l'objet d'une attention particulière.

La centrale de Chinon, prototype pour le lancement du démantèlement du parc nucléaire français devant Bugey

Dans le cadre du démantèlement du parc nucléaire français, le premier réacteur à être démonté en France ne sera pas à Bugey dans l'Ain, comme initialement prévu, mais à Chinon. L'annonce a été faite par l'ASN et elle est confirmée par la communication de la centrale de Chinon, qui indique que le calendrier sera précisé la semaine prochaine. "En fait, la stratégie globale du démantèlement a été entièrement revu", explique Pierre Bocquel de l'ASN. "Le point majeur c'est qu'on reporte considérablement le calendrier initialement prévu et on met en réacteur "tête de série", non pas Bugey, mais la centrale de Chinon".

Selon EDF, la centrale de Chinon a produit 23,5 milliards de KWh en 2016, soit 5 % de la production nucléaire française. La centrale nucléaire de Chinon figure parmi les premiers employeurs d’Indre-et-Loire avec 2.556 salariés.