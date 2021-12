La centrale nucléaire de Civaux à l'arrêt jusqu'au 17 décembre

Il n'y aura aucune production d'électricité depuis Civaux (Vienne) jusqu'au 17 décembre. Les deux réacteurs de la centrale nucléaire sont à l'arrêt. Le premier est en maintenance après la visite décennale. Sous contrôle de l'ASN (autorité de sûreté nucléaire), des pièces doivent être examinées après la découverte d'anomalies sur une partie du système de refroidissement du réacteur. "Par précaution", selon EDF, le deuxième réacteur a également été stoppé le 19 novembre dernier pour qu'une série de contrôles du même type soit menée.

L'opération était prévue pour l'été 2022, elle a finalement été avancée afin de vérifier la présence ou non des mêmes anomalies. Alors que le site fournit de l'énergie à la moitié de la région Nouvelle-Aquitaine, y aura-t-il des conséquences pour les consommateurs ? "Non" répondent de concert EDF et RTE, gestionnaire du transport d'électricité en France.

Equilibre entre offre et demande d'électricité

La situation est gérée à l'échelle nationale voire européenne. Lorsqu'une centrale nucléaire comme celle de Civaux n'est pas en mesure de produire de l'électricité, EDF et RTE s'approvisionnent ailleurs pour alimenter les besoins. Cela peut être depuis la centrale du Blayais en Gironde, comme celle de Cattenom en Lorraine, ou même depuis un pays voisin de l'Union Europénne. "Le réseau de transport de RTE réalisant l’interconnexion avec les pays voisins et le maillage du territoire national. Il mutualise les moyens de production et assure ainsi les échanges entre les territoires pour qu’à chaque seconde leurs besoins en électricité soient satisfaits", précise RTE.

"C'est notre rôle de faire respecter une sorte d'équilibre entre l'offre en électricité et la demande des ménages", indique le gestionnaire. RTE a fait également un diagnostic des risques de tension sur le système électrique, qui se sont avérés faibles sur la période novembre-décembre.

Aucune conséquence non plus pour les salariés du site de Civaux qui continuent à travailler normalement, mais sur d'autres tâches.