La centrale nucléaire de Civaux veut renforcer son ancrage économique local

Civaux, France

La centrale nucléaire de Civaux entend renforcer son partenariat avec le territoire. Dans le cadre du plan "Grand Carénage" lancé par EDF en 2008, la centrale devrait dépenser près de 100 millions d'euros par an entre 2020 et 2023 pour des travaux de maintenance sur la centrale. Pour ce faire l'exploitant entend faire appel aux entreprises de la région.

Selon le directeur de l'établissement, la centrale nucléaire est déjà le plus gros groupe industriel de la Vienne et souhaite en ce sens renforcer son ancrage territorial.

Ce qu'on souhaite c'est que le tissu industriel local profite de l'opportunité des travaux qui sont prévus les trois prochaines années.

Mickael Gevrey, directeur de la centrale nucléaire de Civaux

Pour ce faire une rencontre est organisée le 6 juin prochain par la chambre du commerce et de l'industrie de la Vienne. Les entreprises du Poitou rencontreront alors EDF dans l’hôtel Alteora du Futuroscope.

Une présence également renforcée dans l'éducation

Le vendredi 29 mars une convention de coopération avec le lycée Réaumur de Poitiers est également signée. L'objectif est de renforcer la formation des lycéens concernant l'industrie du nucléaire.

Les deux annonces qui n'ont pas de liens directs l'une avec l'autre, s'inscrivent pourtant dans la même logique selon le directeur de la centrale nucléaire. Suite aux travaux de maintenance, la centrale sera au moins exploitée pour au moins 40 années supplémentaires.

Etant donné que la centrale fonctionnera encore pour plusieurs dizaines d'années, les élèves qui se trouvent actuellement dans les lycées pourraient se retrouver à travailler dans cette centrale et nous devons les y préparer

Mickael Gevrey, directeur de la centrale nucléaire de Civaux

Ainsi les intervenants de la centrale nucléaire entendent présenter aux élèves les métiers de chaudronniers, de soudeurs ou encore les métiers de la maintenance nucléaire.

Les écologistes dénoncent un piège pour le territoire

Ce n'est pas la première fois qu'une centrale nucléaire entend étendre son ancrage local. L'établissement est déjà le plus gros groupe industriel de la Vienne et par ces investissements fera dépendre encore plus d'emplois et d'entreprises de son activité.

Les écologistes par la voix de Robert Rochaud reconnaissent les bienfaits économiques pour la région, mais ces bienfaits pourraient se transformer en piège selon lui car ces investissements massifs renforcent l'indépendance du territoire vis à vis de la centrale.

Le fait de n’avoir que cette industrie qui perdure est un problème dans une région. C'est d'une certaine façon faire en sorte que l'on soit totalement dépendant de la centrale nucléaire.

Robert Rochaud, Militant Europe-Ecologie-les-Verts

L'impression de "piège" est d'autant plus grande que ces travaux de Grand Carénage prévus en 2020-2023 devraient permettre à la centrale de fournir de l'électricité encore pendant plus de 40 ans.