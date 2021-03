César 2021: "je m'en fous, après le fiasco de l'an dernier, ça va être la sinistrose"

Patrick Troudet est un directeur de cinéma ni résigné, ni en colère. A la tête du cinéma indépendant l'Utopia à Bordeaux, il est comme ses collègues, dans l'attente d'une date de réouverture, mais il est conscient des difficultés que cela représente au plus haut sommet de l'Etat. Il tient d'ailleurs a souligné que grâce au système d'assistance économique mis en place par le gouvernement, il peut garder la tête hors de l'eau économiquement, ce qui est crucial dans cette période. Et Patrick Troudet rappelle que le monde de la culture n'est pas le seul à vivre une crise sans précédent :

Je ne veux pas sacraliser la culture, la culture en danger certes, mais les bistrots, les restau, les étudiants sont en dangers, c'est la vie sociale qui est en danger, c'est notre vie commune, la culture c'est une partie de ça

Patrick Troudet en vient à regretter le maintien de la cérémonie des César ce vendredi soir, malgré les bons films : faire un truc où il n'y a personne dans la salle, ça va être sinistrose redoute t-il, on fait comme si, mais les cinémas sont fermés, et on en souffre, mais on garde le moral tient à rassurer Patrick Troudet