La cérémonie internationale du 80e anniversaire du Débarquement à Omaha Beach ?

C'est une décision attendue avec impatience par les secteurs pressentis pour accueillir la cérémonie internationale du 80e anniversaire du Débarquement, le 6 juin 2024. Et selon nos confrères de Ouest-France , le verdict est tombé : "la cérémonie internationale du 80e D-DAY en Normandie aura lieu sur la plage d'Omaha Beach", écrivent-ils ce vendredi 15 septembre. Dans le Calvados donc selon Ouest-France, et non dans la Manche, comme réclamé depuis quelques années.

Pas officiellement confirmé

Pour autant, aucune communication officielle n'a été effectuée, de la part de l'Élysée ou de la préfecture. La préfecture du Calvados assure que des "repérages sont réalisés sur plusieurs plages, pour des raisons de sécurité", mais elle ne confirme pas la tenue de cette cérémonie à Omaha Beach précisément. "Il y a des rumeurs effectivement, Omaha Beach fait partie des lieux pressentis, mais il n'y a rien de sûr", explique de son côté la Région Normandie. Quant au Département de la Manche, ses élus disent avoir pris connaissance de l'information dans le quotidien mais n'avoir eu aucun contact sur le sujet.

Contacté également, Jean Quétier, le président du comité du Débarquement , avoue entendre "cette rumeur à propos d'Omaha depuis quinze jours. Mais c'est une hypothèse parmi d'autres. Pour l'instant, de ce que je sais, l'endroit qui accueillera cette cérémonie n'a pas encore été décidé. Les autorités compétentes sont en train de regarder plusieurs scénarios. Car il faut tout organiser en matière de sécurité, d'installations, etc.". La plage d'Omaha Beach avait accueilli les cérémonies officielles du 50e anniversaire du Débarquement, en juin 1994.