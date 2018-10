Loire, France

"Je condamne ces propos, c'est complètement inadmissible". Philippe Louis, président de la CFTC, est toujours sous le choc de la polémique qui frappe son organisation syndicale. Le partage par un compte "CFTC Loire" sur LinkedIn, un réseau social professionnel, d'un article injurieux, antisémite. Il s'en prend à Jean-Louis Abécassis, le porte-parole de SOS Méditerranée, qui vient au secours des migrants à bord de l'Aquarius. Le post a depuis été supprimé.

Capture d'écran de la page LinkedIn au nom de "CFTC Loire"

L'affaire est mise au jour ce week-end par l'organisation juive B'nai B'rith France. Elle réclame "des sanctions contre le post antisémite" et se réserve "le droit de porter plainte". La CFTC, de son côté, condamne et mène son enquête : selon Philippe Louis, président du syndicat catholique, les membres de l'union départementale de la Loire se défendent d'être les auteurs de cette publication : "ils disent avoir été piratés. Je leur ai demandé de porter plainte pour usurpation d'identité et abus d'utilisation du sigle CFTC".

Nous demandons des sanctions contre le poste #antisemite de la @Cftc42Loire et nous nous réservons le droit de porter plainte. Ce genre de propagande nauséabonde est honteux de la part d'un syndicat @SyndicatCFTChttps://t.co/QpKvDddTe2pic.twitter.com/5cjGLBYVBv — B'nai B'rith France (@BnaiBrithFrance) October 6, 2018

La CFTC au niveau national n'est pas en reste : elle a demandé à Twitter de fermer le compte @Cftc42Loire, lui aussi incriminé. " On salit le nom de la CFTC, un nom que l'ai l'obligation morale de protéger", témoigne Philippe Louis. L'organisation syndicale déplore la facilité pour n'importe qui d'ouvrir un compte Twitter ou autre au nom de la CFTC sans pour autant en faire partie, et de l'utiliser pour "diffuser des propos condamnables". "On ne peut pas tout contrôler", regrette le président Louis. Il a tout de même demandé à toutes les instances locales de mener une veille, de vérifier que leur identité n'était pas utilisée à leur insu, de la même manière.

Philippe Louis promet de tirer les enseignements de cette affaire. Une veille sera mise en place également au niveau du service communication de la CFTC pour s'assurer que d'autres détournements de ce genre n'arrive à nouveau.