La CGT alerte sur le sort de travailleurs sans papiers exploités par des entreprises dans les Landes

La CGT a entamné des poursuites judiciaires envers les entreprises concernées et compte aller jusqu'aux prud'hommes.

Ce dimanche, lors de la manifestation du 1er mai de Dax (Landes), la CGT a présenté les cas de plusieurs travailleurs sans papiers employés illégalement pas des entreprises landaises. L'un d'entre eux, Rachid*, père de deux enfants, était embauché pendant 9 ans au sein d'une entreprise de Dax œuvrant dans le domaine du BTP.

"On était des victimes pendant 9 ans. Je n'avais pas de contrats et j'étais payé avec des chèques pour que je puisse vivre. Mais je ne touchais pas le chômage, rien", raconte-t-il. Selon lui, la direction de l'entreprise lui promettait d'être régularisé moyennant 300 euros en moins par mois. Il s'est donc tourné vers le syndicat CGT pour le défendre. "Je me suis rendu compte que c'était n'importe quoi."

C'est Aline Rondeau la coordinatrice du collectif départemental du droit des travailleurs migrants dans les Landes, qui s'occupe de son dossier. "Ils sont embauchés parce qu'ils sont sans papiers, pour être exploités. Le seul droit qu'on leur reconnaît, c'est de vendre au rabais leur force de travail", dénonce-t-elle. "Nous avons été profondément touchés que dans le pays des droits de l'homme, de telles choses puissent se passer."

La CGT a annoncé avoir lancé des poursuites judiciaires, l'inspection du travail a d'ailleurs été saisie. Contacté, l'entreprise qui embauchait Rachid n'a pas répondu à nos sollicitations.

* Le prénom a été modifié