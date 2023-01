La CGT appelle déjà à se mobiliser à Toulouse le 12 janvier contre la réforme des retraites

Les discussions sur la réforme des retraites reprennent ce mardi 3 janvier entre le gouvernement et les syndicats avec une présentation du texte la semaine prochaine. On l’évoque le bras de fer à venir avec le patron de la CGT en Haute-Garonne.

ⓘ Publicité

France Bleu Occitanie : Est-ce que vous estimez Cédric Caubère que la dialogue est ouvert ou que le texte est déjà bouclé ?

Cédric Caubère : On voit bien que le texte est déjà bouclé. Tout passe par 49.3 en ce moment, donc on ne voit pas que ce soient des moments de démocratie. En tout cas, les attentes des salariés sont certainement mises de côté.

Mais les syndicats, dont le vôtre la CGT, va tout de même se présenter aux discussions ?

Bien entendu, quand on nous invite, on envoie toujours quelques délégués. Mais en fait, pour la CGT, la priorité de la période, c'est d’aller discuter avec les salariés pour leur présenter tous les dangers de ce projet.

Donc un âge légal de départ à la retraite qui passerait de 62 à 64, voire 65 ans, pour la CGT, c'est un non catégorique ?

C'est une aberration, c'est une aberration à plusieurs points de vue. Le premier, c'est d'abord parce que la productivité, les, les performances économiques font que le sens de l'histoire devrait nous amener à travailler moins longtemps pour produire autant et pour produire certainement mieux.

Mais on entre, on entre dans la vie active de plus en plus tard. Donc le passage à 64 ans va se faire naturellement pour vous ?

On mange beaucoup plus qu'avant. On a les frigo plein et pourtant il y a beaucoup moins d'agriculteurs. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est la productivité qui est importante, les richesses créées qui et comment on peut les répartir ?

Ca va pénaliser essentiellement ceux qui ont commencé à travailler très jeunes ?

Mais ça n'est pas la question ? Il est question d'injustice sociale. Il est question qu'on parte à la retraite de plus en plus tôt, qu'on travaille moins et en bonne santé. Et c'est aussi une aspiration très forte de la population. Les salariés ont envie de profiter de la vie.

Etes-vous prêts à un compromis ? 63 ans, par exemple, pour partir à la retraite ?

Les salariés ne sont pas prêts à un compromis. Ils acceptent la régression sociale parce qu'ils n'arrivent pas à faire autrement depuis des années. Et si on ne demande aujourd'hui aux salariés à quel âge ils veulent partir, c’est 55 ans et pas de 60 ans.

Et c'est vrai que l'on a un dernier sondage, c'est vrai, une majorité de Français rejettent cette retraite à 65 ans. Mais pour autant, les dernières manifs, les dernières grèves, n'ont pas été un franc succès. Comment vous expliquez ça ?

Il n’y a jamais eu autant de conflits sociaux depuis de très longues années qu'en 2022. L'inflation est en train de se développer à grande vitesse et nos salaires ne suivent pas. Et les retraites ne suivent pas. Je vous garantis que pour que l'année 2023 soit bonne il va falloir que les salariés prennent leur place.

Il y a beaucoup de petits rassemblements mais pas de grosses mobilisations qui pourraient faire plier le gouvernement ?

On a l'expérience de 2010, il y avait des manifestations très importantes avec plusieurs millions de salariés dans les rues plusieurs jours par semaine. Ce n'est pas ça qui a fait plier. Par contre, ce qui va faire plier, c'est que les salariés sont mobilisés sur leur lieu de travail et non pas dans la rue. Et on est bien parti pour ça.

Certains prédisent une explosion sociale en ce début d'année. Vous y croyez réellement ?

En tout cas, d'ores et déjà, en Haute-Garonne, on appelle à une journée de mobilisation le 12 janvier, puisque le gouvernement ne va pas annoncer ses fameuses annonces le 10 dont on connaît déjà la teneur. Donc le 12, tout le monde doit être sur le pont.

Qu'est-ce qui vous fait dire que les gens vont se mobiliser en nombre alors qu'ils ne l'ont pas fait en fin d'année ?

Je vous garantis que les salariés sont extrêmement remontés et apeurés. Mais bien entendu, l'enjeu pour celui de l'emploi est de faire toucher du doigt aux salariés que la mobilisation est possible et que la mobilisation va payer.

Un mot également sur la réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement a annoncé durcir encore plus les règles il y a quelques jours. Il prévoit de diminuer de 40 % et non plus de 25 % le nombre de jours pendant lequel une personne est couverte si le taux de chômage passe sous les six. Vous ne pensez pas que cela va favoriser un retour à l'emploi ?

C'est surtout je pense qu'on a surtout à faire à un gouvernement de bandits. Ils sont en train de prendre l'argent dans les poches des salariés de toutes les manières possibles et à commencer par les salariés les plus précaires que sont les chômeurs. Voilà ce qui se passe. Il n’y a plus que 36 % des chômeurs qui sont indemnisés aujourd'hui est donc la plupart des chômeurs ne touchent absolument rien. Il y a toujours en Haute-Garonne et en Occitanie ; il y a toujours 14 à 15 d'inscrits à Pôle emploi pour une annonce. Donc un nombre de chômeurs extrêmement important.

Pas l'aéronautique notamment, pour ne citer que ce secteur, n'arrive pas à recruter ?

Ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est une campagne de communication des employeurs. Ça vous choque peut-être. Et il y a des salariés qui sont formés, qui veulent travailler et qui sont prêts à travailler tout de suite. Il y en a des tas. Simplement, on a des employeurs et qui font croire qu'ils n'arrivent pas à recruter pour différentes raisons. Notamment pour toucher subsides de l'Etat, notamment pour les formations, mais aussi pour faire pression sur l'assurance chômage qui va dans le sens de ce que demande le Medef depuis des années.