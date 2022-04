La CGT de Seine-Maritime "espère l'unité la plus large" pour le défilé du 1er-Mai

Comment sera la mobilisation ce dimanche 1er-Mai pour la Fête du travail ? La CGT appelle à manifester ce dimanche matin à 10h30 à Rouen. Après la réélection d'Emmanuel Macron et avant les législatives, à deux jours du rassemblement, le secrétaire général de la CGT en Seine-Maritime était l'invité de France Bleu Normandie ce vendredi 29 avril.

RÉÉCOUTEZ - Pascal Morel, secrétaire général de la CGT 76, était l'invité de France Bleu Normandie ce vendredi matin. Copier

"On espère que le travailleurs, les retraités, les jeunes seront massivement dans la rue" déclare Pascal Morel pour défendre "le triptyque emploi-salaire-retraites". "On espère l'unité la plus large, poursuit le syndicaliste. Nous avons invité l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans ce pays, le monde associatif, étudiant, lycéen pour participer le plus largement dans l'unité."

"La paix est au cœur de cette journée du 1er-Mai, mais aussi les salaires, l'emploi, les conditions de travail et la défense des services publics" rappelle Pascal Morel.

Pour les législatives, la CGT ne veut pas rentrer "dans le jeu du débat politique"

"Nous sommes là pour défendre les garanties collectives des travailleurs, les faire connaître, en gagner d'autres. On ne rentrera pas dans le jeu du débat politique pour soutenir tel ou tel candidat" affirme Pascal Morel à quelques dizaines de jours des élections législatives.

"La CGT est indépendante de toute parti politique. Chaque parti politique progressiste de gauche connaît le programme de la CGT, qui veut transformer la société en respectant toutes les générations et l'environnement. Ils ont le programme et nous sommes très attentifs à tous ceux qui portent et relaient politiquement le programme social de la CGT."