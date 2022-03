La CGT de Vaucluse dénonce les salaires des femmes inférieurs de 28% à ceux des hommes

Militantes et militants de la CGT de Vaucluse s'étaient rassemblés devant le Palais des Papes à Avignon (Vaucluse ) le 8 mars à la mi-journée pour demander l'égalité des salaires entre hommes et femmes.

Comme chaque 8 mars, les militant(e)s de la CGT Vaucluse demandent une réelle égalité professionnelle et salariale entre femmes et hommes.

Une quarantaine de militantes et militants de la CGT de Vaucluse étaient devant le Palais des Papes à Avignon pour exiger la revalorisation des métiers féminisés, ceux du soin et du lien. "Ce sont des métiers sous-payés et dévalorisés" explique le syndicat.

La CGT demande la fin des temps partiels imposés aux femmes : "près de 80 % des salarié(e)s à temps partiel sont des femmes, avec des salaires souvent en dessous du seuil de pauvreté et une flexibilité maximum" selon le syndicat qui indique que "seulement 60% des femmes touchent leur retraite à taux plein".

Lors de ce rassemblement lors de la journée internationale des Droits des Femmes, la CGT Vaucluse a déploré que "les femmes gagnent en moyenne 28,7% de moins que les hommes alors qu'elles assument toujours 75 % des tâches domestiques et jonglent avec les doubles journées".