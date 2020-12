La CGT dénonce la discrimination syndicale à Eurenco à Sorgues

La CGT de Vaucluse dénonce une discrimination syndicale à l'usine EURENCO de Sorgues. 300 salariés assemblent des explosifs militaires à Sorgues.

Mercredi matin l'accès à l'usine était bloqué : aucun camion n'entrait. Le principal atelier de production était à l'arrêt.

Trois salariés syndiqués à la CGT sont convoqués par la direction la semaine prochaine. Le motif de la convocation sera connu le jour de l'entretien.

La CGT dénonce de la discrimination syndicale car depuis plusieurs mois, d'autres salariés ont été convoqués. La procédure s'est parfois terminée sans sanction mais le syndicat alerte le maire de Sorgues et le préfet car la pression qui pèse sur les salariés aggrave le risque d'incidents à Eurenco.

La CGT souligne qu'un incident dans une usine qui produit des tonnes d'explosifs peut tourner rapidement à la catastrophe pour les habitants alentours.

Dans une usine d'explosifs, ce ne sont plus des harceleurs mais des assassins !" David Tesio - CGT de Vaucluse

La CGT de Vaucluse alerte les autorités car le syndicat redoute les conséquences de ces "vieilles méthodes de management".

David Tesio, le secrétaire de la CGT en Vaucluse souligne qu'à Eurenco, "on travaille avec des produits explosifs. Ici, ce ne sont plus des harceleurs mais des assassins. Je vais interpeller le maire et le préfet car un salarié sous pression, il peut faire une erreur. Ici, une erreur se paie cash ! Un produit qui tombe c'est une explosion. Ce sont des milliers de gens morts. Si ils continuent de mettre la pression sur les salariés, on court à la catastrophe".

David Tesio ajoute qu'on ne joue "pas avec les salariés en général mais encore moins sur un site classé Sévéso pour sa dangerosité".

Elus et syndiqués CGT régulièrement convoqués par la direction.

Le délégué central de la CGT à Eurenco note que les trois salariés convoqués sont tous élus ou syndiqués à la CGT. En septembre, d'autres salariés CGT avaient déjà été convoqués. Un des salariés qui doit s'expliquer dans quelques jours avait déjà subi la même procédure il y a un an. Jérémy Caille constate que "ca devient évident : on ne voit pas d'autres raisons à la convocation à part l'étiquette CGT. Cette discrimination syndicale est intenable. On dénonce les conditions de travail mais il n'y a plus de dialogue social, uniquement des conflits qui se termine devant la Directe (inspectoin du travail)"

France Bleu Vaucluse a cherché en vain à joindre la direction d'Eurenco à Sorgues

David Tesio (CGT 84) et Jérémy Caillé (CGT Eurenco) dénoncent la discrimination syndicale © Radio France - Philippe Paupert

Journée de grève à l'usine Eurenco de Sorgues (Vaucluse) © Radio France - Philippe Paupert

Journée de grève à l'usine Eurenco de Sorgues (Vaucluse) © Radio France - Philippe Paupert