La CGT des Alpes-Maritimes annonce le blocage de la gare à Nice mercredi et des actions plus radicales

Ils ont perdu une bataille mais pas la guerre. Les syndicalistes de la CGT des Alpes-Maritimes souhaite amplifier la contestation contre la réforme des retraites. Peu importe que la réforme soit adoptée. Pour Céline Petit, la secrétaire départementale adjointe du syndicat, "elle n'est pas encore promulguée".

"Nous réfléchissons à des actions plus importantes. Je peux par exemple vous annoncer que nous allons bloquer la gare de Nice ce mercredi dans la matinée. Ce ne sera pas violent, c'est plus pour sensibiliser et informer la population."