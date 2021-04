La CGT du CHU de Nîmes demande la suppression de la taxe sur les salaires pour créer des emplois

Une vingtaine de soignants du CHU de Nîmes se sont retrouvés ce jeudi après midi devant la permanence de la députée du Gard, Françoise Dumas à Nîmes à l'appel de la CGT. Ils réclament la suppression de la taxe sur les salaires à laquelle les hôpitaux et les EHPAD sont assujettis. "Rien que sur les hôpitaux, ça permettrait de récupérer nationalement 4 milliards d'euros pour faire fonctionner les hôpitaux et les établissements de santé et du médico-social explique Nathalie Argenson de la CGT. C'est urgent car il faut former et embaucher du personnel. Les soignants sont épuisés. On a vraiment besoin de renforts dans les établissements de santé." Selon la CGT qui cite le directeur du CHU de Nîmes, la suppression de la taxe permettrait à Nîmes de créer 500 emplois. Les soignants espèrent que la députée du Gard fera porter le message auprès du gouvernement.

à lire aussi Un an après, les personnels de santé du CHU de Nîmes toujours mobilisés malgré la fatigue