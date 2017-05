La CGT du CHU de Poitiers ne désarme pas face au projet de parking payant

Il y a un mois, France Bleu Poitou, vous révèle le projet du CHU de Poitiers : rendre payant dès le mois de septembre son parking. A peine diffusée, l'information suscite sur les réseaux sociaux un tollé. Un mois plus tard, la CGT passe une nouvelle fois à l'offensive pour dénoncer cette initiative.

C'est il y a quelques jours, mardi, que la CGT du CHU de Poitiers décide de lancer une pétition sur le site change.org. Disponible également sur la page Facebook du syndicat, elle a déjà recueilli des centaines de signatures. Pourquoi une telle démarche de la part de la CGT ? Et bien pour tenter de faire bouger les choses dans ce dossier. Car depuis début avril, selon elle, c'est le statu quo. Contactée d'ailleurs par France Bleu Poitou au sujet de cette pétition sur la toile, la direction du CHU se refuse à tout commentaire. Sa dernière prise de position, c'était en avril dernier où elle avait expliqué le pourquoi de ce projet. Il s'agit en fait d'amortir les 700 000 euros de travaux pour construire 300 places de stationnement supplémentaires et aussi éviter le stationnement sauvage. Très rapidement la CGT avait dit son opposition à une telle initiative qui pourrait devenir réalité en septembre prochain.

Est-ce-que c'est un plaisir de venir à l'hôpital ?

Ce qui est sûr c'est que comme en avril dernier, les poitevins sont toujours vent debout contre l'éventualité d'un parking payant au CHU. Il suffit de se rendre devant l'entrée du pavillon Jean Bernard où la CGT tractait hier matin pour s'en rendre compte. "Pourquoi faire payer les gens ?... Est-ce-que c'est un plaisir de venir à l'hôpital ? ... Non... pas pour moi" déclare par exemple Josette. "Ce n'est pas normal que l'on paye à tort et à travers comme cela" ajoute Denis. Pour mobiliser l'opinion, faire reculer la direction du CHU, la CGT annonce qu'elle va poursuivre sa distribution de tracts sur la pétition en cours et essayer d'organiser d'autres actions.

