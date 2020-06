La CGT s'inquiète des dispositions prises pour la distribution du courrier durant la phase de déconfinement

Le syndicat départemental de la Fédération Nationale des Salariés du secteur des Activités Postales et de Télécommunication CGT craint que l’organisation des tournées actuelles se prolonge. La direction réfute et rappelle que ces mesures temporaires sont d'abord prises pour la santé des salariés.

La CGT Fapt 84 pointe essentiellement la réorganisation des tournées de distribution du samedi où un quart des facteurs sont actuellement mobilisés. Dés le mois de mars la Poste avait réduit ses tournées de distribution et donc de personnel sur le terrain. Les samedis par exemple la direction ne mobilise qu'un facteur sur quatre plaçant les autres en repos à tour de rôle.

Trois samedis de repos par mois un avantage sauf qu'alors que le volume de courrier redevient normal ces tournées sont étendues pour compenser moins de facteurs en distribution explique le syndicat. Ainsi souligne t-il la plupart rentre avec 50 % de leur activité non distribué tant le volume est important. Un quota qui se rajoute le lundi sur la tournée suivante renchérit la CGT Fapt 84 craignant un test grandeur nature pour instaurer ce dispositif dans la continuité y compris en semaine.

Une organisation temporaire et sanitaire vouée à disparaître à la fin de la phase 2 du déconfinement pour la direction

La direction de la Poste en Vaucluse que nous avons sollicité explique que le samedi les tournées sont spécifiques avec seulement des colis , des recommandés , la presse et les lettres prioritaires. Cette organisation qui est précise t-elle la même sur un plan national restera temporaire et ne sera pas prolongée au delà du déconfinement cet été de même pour les horaires encore réduits de certains bureaux. La Poste en outre tient à rappeler que la réduction des tournées à trois journées par semaine durant le confinement pour préserver les facteurs n'a rien changé sur leur salaire mensuel et qu'ils ont été payé intégralement .