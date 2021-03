La CGT s'oppose au projet de parking payant à l'hôpital d'Avignon

La CGT ne veut pas d'un parking payant à l'hôpital d'Avignon en 2022. La CGT faisait signer une pétition à l'entrée de l'hôpital mardi midi. La direction de l'hôpital d'Avignon veut faciliter le stationnement des usagers de l'hôpital en faisant payer les 550 places de parking.

La CGT demande donc la création de parking-relais avec des navettes ou de nouvelles lignes de bus pour refuser la marchandisation de la santé. Le syndicat souhaite que les deux premières heures soient gratuites. La direction propose une première demie heure gratuite ensuite 70 centimes par demie heure de stationnement à partir de 2022.

La carte bleue ne doit pas remplacer la carte vitale

La CGT de l'hôpital refuse la marchandisation de la santé. Cathy Larsson explique que "l'hôpital est gratuit. Quand on va dans une grande surface, les parkings sont gratuits ! Ce département est le 7e de France en terme de précarité. Les usagers et les visiteurs vont encore payer, ce n'est pas possible ! Ou alors faisons les deux premières heures gratuites".

Pour le directeur de l'hôpital, "un parking payant qui devient gratuit deux heures, il n'est plus tellement payant..." Jean Noël Jacques précise que les activités de l'hôpital ont augmenté mais pas les capacités de stationnement.

70 centimes les 30 minutes après la première demi-heure

Le parking payant permettra que "les patients restent juste le temps de la visite ou de la consultation". Jean Noël Jacques a constaté que les visiteurs tournent parfois 20 mn avant de trouver une place. Le parking gratuit est parfois utilisé par des voitures ventouses de voyageurs de la gare TGV.

Le directeur de l'hôpital a donc pris "l'option d'un tarif bas à 70 centimes la demi-heure, ce qui est très peu par rapport aux hôpitaux comparables dans des villes de la taille d'Avignon. Le tarif répond au besoin et à la nécessité d'offrir des places de stationnement à proximité de l'hôpital".

Tramway, bus ou parking-relais avec navettes

Le tramway ne va pas jusqu'à l'hôpital d'Avignon. Les usagers et visiteurs privilégient la voiture. Muriel Duenas de l'association des consommateurs CGT de Vaucluse souligne que "le département de Vaucluse est confronté a beaucoup de chômage. Les usagers ne peuvent pas supporter que la carte bleue remplace la carte vitale. Mettez déjà en place un parking-relais avec des navettes avant d'imposer un parking payant à l'hôpital".

Le directeur de l'hôpital apprécierait "un parking relais et des désertes en bus améliorées. On ne peut que le souhaiter". Jean Noël Jacques estime alors que "les usagers viendront en transports en commun et n'auront pas à payer le parking de l'hôpital".

Parking-relais avec navette, davantage de bus ou même un tramway, l'adjoint au maire communiste d'Avignon Julien de Bénito veut rassembler : "j'attends une prise de position du PS, des verts des partenaires de gauche, mais aussi de droite. Est-ce que la santé doit être une marchandise ? C'est une question de société sur laquelle on doit pouvoir se rejoindre".

