La chaîne de hard-discount Toujust va s'installer à Amiens et Soissons

Toujust s'apprête à débarquer en Picardie. Deux magasins de la nouvelle chaîne de supermarchés hard discount vont ouvrir à Amiens et Soissons dans les prochains mois, a appris France Bleu Picardie auprès du groupe.

Toujust promet des produits au minimum 5% moins chers que ses concurrents comme Lidl ou Aldi, en se passant des centrales d'achat. En se fournissant directement chez les PME ou de petits fournisseurs, la chaîne fait ainsi des économies : le premier magasin du groupe a ouvert ce mercredi à Alès, dans le Gard.

Mais d'ici quelques mois, la marque sera présente dans l'Oise et dans la Somme, avec des ouvertures prévues à Amiens le 21 juin 2023, et à Soissons le 13 septembre, même si pour l'heure, le service communication de Toujust n'a pas plus d'informations sur le nombre d'employés et la localisation précise des supermarchés.