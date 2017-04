La chaîne L'Equipe en repérage en Mayenne

Pendant deux jours, des représentants de la chaîne L'Equipe étaient en repérage en Mayenne. Et ce pour la diffusion de la prochaine édition des Boucles de la Mayenne. Pour la première fois en effet, l'épreuve cycliste sera retransmise en direct à la télévision.

L'annonce avait été faite début février : les Boucles de la Mayenne en direct sur une chaîne gratuite de la TNT. Les trois étapes en ligne (vendredi, samedi et dimanche) seront retransmises pendant deux heures. Du coup, un dispositif conséquent est prévu par L'Equipe : environ 25 personnes dont une vingtaine de techniciens mobilisés. et de gros moyens matériels : trois motos, un hélicoptère pour les vues aériennes et même un avion qui tournera au-dessus de la course afin d'assurer les liaisons techniques.

200 000 euros de budget

"Les vues d'hélicoptères, c'est essentiel dans la captation d'une course de vélo" explique le réalisateur de L'Equipe, Manu Roustit. "Cela permet de situer la course dans un décor mais aussi de montrer le patrimoine local." Le réalisateur ainsi que deux chargés de production sont venus en Mayenne ce mercredi et ce jeudi pour repérer les sites d'arrivées ainsi que les lieux incontournables que l'hélicoptère devra filmer. Le coût de production s'élève à 200 000 euros environ dont une partie prise en charge par les organisateurs.

Quelle audience ?

Le cyclisme est l'un des sports phares de la chaîne L'Equipe qui a notamment acquis les droits du Tour d'Italie. Les audiences sont bonnes estiment les responsables de la chaîne. "On espère atteindre entre 200 et 300 000 téléspectateurs en pic d'audience sur les Boucles de la Mayenne. Sur des courses comme le Giro, on pourrait battre des records. On vise le million de personnes lors des arrivées" explique Vincent Pérez, le chargé de production de L'Equipe.

Début juin, les Boucles de la Mayenne seront commentées par le journaliste spécialisé Patrick Chassé ainsi que l'ancien coureur ligérien, Jérôme Pineau.