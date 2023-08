La chaleur difficilement supportable pour les métiers d'extérieur à Marseille

Joseph transpire à grosses gouttes dans son garage, boulevard de Plombières à Marseille. S'il ferme le rideau métallique, l'atelier devient un four mais s'il le laisse ouvert, le soleil entre et il doit travailler en plein cagnard. Garagiste, mais aussi maçon, foreur ou transporteur de convoi exceptionnel : tous ces métiers deviennent très difficiles sous le dôme de chaleur qui s'est installé en France depuis ce week-end.

Travailler plus tôt, pour finir plus tôt

Le garagiste a développé des astuces : minimiser au maximum toutes les sources de chaleur. "Si je dois faire tourner le moteur d'une voiture, je le fais dehors pour ne pas étouffer à l'intérieur", explique-t-il. Mais ça fonctionne jusqu'à un certain point. "Quand ça ne va vraiment pas, je m'arrête." Cela va généralement de 14h à 16h30.

Joseph doit choisir entre travailler rideau métallique fermé et étouffer ou ouvert mais en plein cagnard. © Radio France - Juliette Pierron

Sur les chantiers aussi, les horaires peuvent être adaptés. En ce moment, Kamel travaille de 6h30 du matin à 15h l'après-midi grand maximum. "On commence le plus tôt possible pour éviter le soleil." Sur son chantier Place d'Aix, tous les ouvriers cherchent le moindre coin d'ombre.

Ils sont encouragés par leur direction à prendre très souvent des pauses. En cas de grosse chaleur, l'employeur est dans l'obligation de mettre de l'eau fraîche à disposition de ses salariés gratuitement. Il doit aussi "si possible, aménager les horaires de travail et organiser des pauses supplémentaires."

En réalité, c'est moins systématique. "Ca dépend du directeur des travaux, du retard, de l'échéance etc", explique Kamel.

Droit de retrait à plus de 33°C : une bonne idée difficilement applicable

Pour protéger davantage les salariés, plsuieurs députés écologistes ont proposé en juillet dernier d'intégrer au Code du Travail un droit de retrait des salariés si la température dépasse 33° sur leur lieu de travail.

Pour José, foreur sur un chantier Boulevard des Dames, c'est une bonne idée mais difficilement applicable : "Ca risque d'enrayer toute la chaîne si c'est un gros chantier. Et puis il y a les patrons qui peuvent mettre un peu la pression par rapport aux échéances, au retard, ça m'a l'air très compliqué à mettre en place."

Cette proposition de loi, elle fait sourire un chef d'équipe de forage qui a préféré rester anonyme : "C'est bien une proposition de politiciens ! Si à Marseille, on décide qu'à partir de 33 degrés on arrête de travailler alors on en travaille plus du tout !"