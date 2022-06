La chaleur "insupportable" pour les SDF dijonnais

Depuis le 17 juin 2022, la Côte-d'Or est en alerte orange canicule avec plus de 30 degrés par jour. Dans ces conditions, vivre dans les rues de Dijon devient très compliqué pour les personnes sans abris. Les associations anticipent déjà pour répondre aux besoins d'eau et de douches notamment.

On a tendance à l'oublier : vivre dans la rue pendant l'été est au moins aussi compliqué que l'hiver... voire plus. Depuis la mi-juin 2022, les températures atteignent les 30 degrés en Côte-d'Or. Pour éviter que les SDF en souffrent trop, les associations ont troqué les couverture contre les bouteilles d'eau pendant les maraudes. Les centres d'accueil, comme celui de la Société Dijonnaise de l'Assistance par le Travail (SDAT), s'adaptent aussi pour proposer plus de bouteilles d'eau et accueillir un maximum de personnes, notamment celles qui demandent des douches.

Dijon, ville trop chaude?

Quentin vit dans le rue depuis cinq ans, il déteste l'été : "la chaleur, c'est insupportable". En partie à cause du centre-ville de Dijon, pas assez ombragé d'après lui : "le peu d'endroits frais qu'on a ce sont la place de la République, parc Darcy ou la gare, mais il y a toujours beaucoup de monde". Seule solution, trouver un porche ou se mettre sous un arbre dans un parc et ne plus bouger.

Par contre, Dijon ne manque pas de fontaines, mais dans on ne peut ni y boire, ni s'y doucher. Quant aux fontaines d'eau potable..."il y en a au parc de la Colombière et quelques unes dans le centre-ville, mais elles sont cachées, il faut les connaitre pour les trouver". Pour les douches, il faut aller dans les centres d'accueil. Thomas Dumont, responsable du centre du SDAT rue des Corroyeurs constate que de plus en plus de personnes demandent à se doucher : vingt-deux personnes par jour se douche en ce moment, contre huit en temps normal.

D'autres mesures à prévoir

Tant que la préfecture ne l'autorise pas, les centres d'accueil sont fermés le dimanche, une situation inadaptée pour Stéphanie, sans domicile fixe depuis avril 2022: "on n'a aucune aide, on n'a rien, du dimanche au samedi on n'a accès ni à l'eau potable, ni aux douches, ni à la nourriture qu'ils donnent ici".

Thomas Dumont, responsable du centre d'accueil de jour de la SDAT, explique les nouvelles mesure qui pourraient être mises en place Copier

Ce problème pourrait être résolu dans les jours qui viennent explique Thomas Dumont, responsable du site de la SDAT à Dijon : "dès que l'état enclanche le plan canicule, nous pouvons ouvrir le dimanche et nous intensifions les temps de maraude". Pour l'instant, une maraude par jour est organisées, en plus de celles de la Croix-Rouge, qui augmenteront aussi si le plan se déclenche. Pendant ces maraudes, l'objectif est aussi de porter secours aux SDF qui font des malaises ou qui ont besoin d'aide. Un numéro est dédié pour prévenir la SDAT si vous croisez une personne sans abri en détresse : 06 70 04 65 75.