Le Genest-Saint-Isle, France

C'est une aide plus que bienvenue, ce vendredi 03 août, Michel Gougeon, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat, a remis un chèque de solidarité à cinq artisans du Genest-Saint-Isle. Ces derniers ont été sinistrés par des inondations en juin dernier. La boulangerie et la boucherie sont les commerces les plus touchées, avec plus de 100.000 euros de dégâts dans chaque commerce. Ils sont d'ailleurs toujours fermés.

Le montant des chèques de solidarité a été calculé en fonction des dégâts de chacun. Ils vont de 500 à 1.500 euros. Un soutien financier précieux pour ces cinq artisans qui attendent la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour valider leurs démarches auprès des assurances.