La championne de ju-jitsu Sandra Badie est morte à l'âge de 31 ans

Le club de judo de Soumoulou pleure ce vendredi une de ses plus éminentes représentantes. Sandra Badie, 31 ans, multi-médaillée nationale et mondiale de ju-jitsu est morte. L'annonce, douloureuse, a été faite ce vendredi matin via les réseaux sociaux de ses proches et du club de Soumoulou (Pyrénées-Atlantiques) où elle était licenciée. Dans un autre message, la fédération française explique qu'elle a fait un arrêt cardiaque dans la nuit. La championne béarnaise préparait les prochains championnats du monde de la discipline qui devaient se tenir à la mi-juillet.

