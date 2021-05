La championne de karaté sarthoise Leïla Heurtault confiante pour sa qualification pour les JO de Tokyo

La championne de karaté sarthoise Leïla Heurtault se prépare pour les jeux olympiques de Tokyo. Elle a participé le week-end dernier à un tournoi à Lisbonne. C'était le premier depuis un an. Elle s'est qualifiée pour les championnats d'Europe qui auront lieu du 19 au 23 mai en Croatie. Ensuite, ce sera le TQO, le tournoi de qualification olympique.

La championne de karaté sarthoise Leïla Heurtault © Radio France - Charles Deyrieux

Un retour à la compétition après plus d'un an d'arrêt

Leïla Heurtault a participé à ce tournoi à Lisbonne et se qualifie pour les championnats d'Europe en moins de 61 kilos. Une qualification à la fois en individuelle et en équipe. Une belle récompense après de nombreux rendez annulés. Et entre mai et juillet, la sarthoise a un planning bien chargé. Elle réalise déjà entre deux et trois entraînements par jour à la fois de la préparation physique et mentale. Direction ensuite la Croatie dans deux semaines (du 19 au 23 mai) pour les championnats d'Europe avec en suite en ligne de mire le TQO, le tournoi de qualification olympique. Les quatre premiers au niveau mondial sont sélectionnés d'office.

Mon objectif, c'est l'or aux championnats d'Europe et être dans les trois première au TQO.

Une préparation sous fond de crise sanitaire

La crise sanitaire a été compliquée à gérer pour Leïla Heurtault qui s'est entraînée pour certaines dates durant l'année 2020 et tous les rendez-vous étaient reportés ou annulés à plusieurs reprises. C'est dur quand on est sportif de haut-niveau, car on se prépare pour être le plus performant à une date précise et quand, la compétition est reportée, c'est difficile à gérer aussi bien physiquement que mentalement. Le seul point positif de cette crise sanitaire pour la sarthoise, c'est qu'elle a pu récupérer de petites blessures.

J'ai mal au nez à force de faire des tests PCR

Pour le moment, Leïla Heurtault n'est pas vaccinée contre le coronavirus mais elle a fait six tests PCR en moins d'une semaine. Elle a été obligée de faire un test avant de prendre l'avion pour le Portugal, puis à son arrivée à Lisbonne pour récupérer son accréditation, encore un autre sur place avant de combattre, puis encore un autre avant le début de la finale, et aussi à son retour en France.

