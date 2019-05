La championne du monde tourangelle Muriel Hermine créé une académie pour les jeunes en échec scolaire

Indre-et-Loire, France

Muriel Hermine est de retour en Indre-et-Loire pour installer sur l'Agrocampus de Fondettes, la version tourangelle de son association "Académie des Passions" ! Il s'agit d'une structure ayant pour but de venir en aide aux jeunes en échec scolaire. La jocondienne, championne du monde de natation synchronisée (elle est aussi championne d'Europe et finaliste des JO de 84 et 88) a déjà monté son académie dans le Val d'Oise en région parisienne. Il s'agit de repérer des jeunes en décrochage scolaire et de les épauler dans leur démarche d'insertion dans la vie professionnelle.

Des jeunes entre 16 et 25 ans

Depuis 16 ans, l'association a déjà pris en charge plus de 1.200 jeunes. Dans 85% des cas, le public accueilli a pu retrouver un emploi, une formation ou un stage qualifiant. Le travail de l'académie est axé sur l’estime et la confiance en soi, la capacité à communiquer avec les autres, l'autonomie, le savoir-être.... Les jeunes accueillis ont entre 16 et 25, et sont sélectionnés en fonction de plusieurs critères : volontariat, motivation, désir d’apprendre et réelle envie de s’en sortir. Les supports pédagogiques sont basés sur la culture, le sport et le digital.

Muriel Hermine a beaucoup souffert de son échec scolaire

Muriel Hermine a vécu elle aussi l'échec scolaire en classe de seconde. A 15 ans et demi, j'était en échec scolaire en seconde. J'ai beaucoup souffert de cela. On manque de reconnaissance, on culpabilise. Même si cet échec m'a donné beaucoup d'esprit de revanche dans mon parcours sportif, je veux construire ou reconstruire des jeunes issus de milieux difficiles ou incapables de réussir scolairement. Le projet de Muriel Hermine va s'étaler sur plusieurs années. L'Académie a le projet d'aller jusqu'en 2024, pour proposer un spectacle au moment des JO. Il sera proposé par les jeunes, et va générer une centaine d'emplois selon Muriel Hermine. Un spectacle autour des sports urbains, les arts urbains, et les nouvelles technologies.