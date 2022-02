Chandeleur : "Une cinquantaine de crêpes mais c'est la complète qui marche le mieux au Mans"

C'est la chandeleur ce mercredi 2 février. L'occasion de voir ce qui marche le mieux dans les crêperies et ce que préfèrent les Sarthois. Dans le centre-ville du Mans, on reste sur des classiques.

Et si on faisait sauter les crêpes ! C'est la chandeleur ce mercredi 2 février. En Sarthe, de nombreuses boulangeries proposent cette semaine des crêpes à l'unité. A la crêperie "Les Ducs" dans le centre-ville du Mans, il y en a pour tous les goûts. Une cinquantaine de crêpes différentes sont à la carte

Il y a la crêpe de la semaine

La crêperie "Les Ducs" décline les crêpes dans de nombreuses versions. Les sucrées avec bien sur du sucre, mais aussi au miel, au sirop d'érable, au caramel, ou encore au caramel beurre salé. Il y a aussi les crêpes flambées qui marchent bien. Celles qui sont garnies avec des fruits, ou encore avec du chocolat et de la chantilly.

Et côté salées, il y en a au jambon, à la saucisse, au bœuf, des végétales, au saumon, au poireau, et bien sûr avec des œufs et du fromage. Il y a même une crêpe de la semaine. Et pour ce début de mois de février, la crêpe de la semaine, elle est préparée avec une endive au jambon.

Et malgré toutes ces différentes propositions, c'est "La complète"(jambon, œuf, fromage) qui se vend le plus. C'est un peu comme les pizzas, il y a tout un choix, et le client finit par choisir "une reine".

Laura Bocco, la responsable de la crêperie "Les Ducs" au Mans © Radio France - Christelle Caillot

Des crêpes de saison

Il y a aussi des crêpes qui sont à la carte tout au long de l'année mais qui marchent mieux en hiver. "En ce moment, c'est le cas de la "Montagnarde" avec différents fromages", souligne Laura Bocco, la responsable du restaurant. "Les gens aiment le fromage qui pue !"

Ça sent le munster dans tout le restaurant. - La patronne de la crêperie "Les Ducs" au Mans

Et la farine : noire ou blanche ?

Si les Bretons ne jurent que par le sarrazin, à la crêperie "Les Ducs", les crêpes salées sont au blé noir mais les sucrées avec de la farine blanche. Un choix en raison de la préférence des clients.

Enfin pour cette année, l'établissement fait une journée spéciale ce mercredi 2 février pour la chandeleur. Il sera possible de venir déguster une crêpe sur place tout au long de la journée. L'établissement situé 32 Rue des Ponts-Neufs au Mans sera ouvert de midi à 22h00.

Les préférences des Sarthois

Nous avons interrogé plusieurs Sarthois en cette semaine de la Chandeleur pour savoir quelles étaient leurs préférences. Et là, encore, la liste est longue et différente selon les personnes. Il y a Catherine par exemple qui adore celle au caramel beurre salé car cela lui rappelle ses vacances en Bretagne, Paul qui opte pour les galettes au sarrazin avec une complète.

Isabelle aime bien celle au saumon et adore la crêpe chocolat/chantilly de sa nièce. Et Emmanuel, un jeune lycéen du Mans, est adepte du sucré de la crêpe au Nutella. Cet adolescent est un peu original dans les salées car il avoue mettre du kébab dans ces crêpes salées.

Petit rappel historique : pourquoi les crêpes ?

La consommation de crêpes serait un hommage au cycle de saisons et plus précisément à l'arrivée du Printemps qui annonce des jours meilleurs. Cette fête est également accompagnée de superstitions. Si les paysans ne faisaient pas de crêpes à la Chandeleur, le blé serait mauvais l'année suivante.