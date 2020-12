La chanteuse Carla en visite auprès des enfants de la vallée de la Roya

Carla, la chanteuse au 570.000 followers sur TikTok et aux milliers de vues du youtube a pris le train de bon matin; de chez elle à Drap, direction la vallée de la Roya. Elle s'est ainsi rendu à Breil-sur-Roya, Tende, Fontan, La Brigue pour y rencontrer les écoliers et collégiens. L'occasion aussi, en compagnie du maire, d'aller dans les zones sinistrées pour se rendre compte des stigmates encore forts de cette terrible tempête Alex. Mais la visite de Carla avait surtout un but: donner le sourire aux enfants fans de la chanteuse. Rencontre, questions, le tout en chanson.

La chanteuse niçoise Carla en visite dans les écoles des villages de la vallée de la Roya © Radio France - Laurent Vareille