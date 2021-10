La chanteuse Clara Luciani va lancer les illuminations de Noël sur les Champs-Elysées

Les illuminations de Noël sur les Champs-Elysées seront allumées le 21 novembre 2021. Une inauguration aura lieu sur l'avenue pour l'occasion et la marraine de l'événement est connue, il s'agit de la chanteuse Clara Luciani. L'annonce a été faite aujourd'hui.

Alors que Noël approche, les sapins et les illuminations sont bientôt de retour. Les Champs-Elysées seront illuminés le 21 novembre et 400 arbres vont être recouverts de guirlandes à l'issue d'une cérémonie d'inauguration qui se tiendra sur l'avenue, piétonisée pour l'occasion. Et pour lancer les festivités, c'est la chanteuse Clara Luciani qui a été choisie, ce jeudi, par le comité des Champs-Elysées. La chanteuse de 29 ans, marraine de l'événement, sera chargée de lancer les illuminations.

Dix millions de visiteurs attendus

Les Champs-Elysées vont briller d'un rouge pourpre tous les soirs de 17h à 02h du matin, jusqu'au 9 janvier 2022, à l'exception du 24 et du 31 décembre. Dix millions de visiteurs sont attendus sur l'avenue parisienne pour les fêtes de fin d'année. Un espoir de relance pour les commerces et le tourisme dont les recettes ont été perturbées par les manifestations des "gilets jaunes" et par la crise sanitaire du Covid-19 ces deux dernières années.