La chanteuse de rue de Paris Lily Lian est morte à l'âge de 103 ans

On l'appelait "Lily Paname". Lily Lian est morte à l'âge de 103 ans, ce dimanche 24 mai à l'hôpital d'Ivry (Val-de-Marne). Née en 1917, la chanteuse de rue de Paris, considérée comme la dernière du genre, a connu le succès dans les années 1930 en reprenant les chansons populaires de son enfance. Amie de Maurice Chevalier, maîtresse et muse de l'acteur Vincent Scotto, et mentor du chanteur Pascal Sevran à ses débuts, Lily Lian a croisé le chemin d'Edith Piaf, et a été immortalisée dans deux clichés du photographe Robert Doisneau. Avec l'avènement de la radio et du disque, le métier de chanteur de rue décline. Elle ne parviendra pas à percer comme chanteuse traditionnelle.

L'un de ses plus gros succès discographiques dans les années 1950-1960 qui lui a valu son surnom : "Lily Paname"