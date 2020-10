La Chapelle d'Angillon : Un drone pour trouver un orthophoniste

A La Chapelle d'Angillon, entre Bourges et Aubigny sur Nère, le maire se transforme en réalisateur pour attirer des professionnels de santé. La commune vient de réaliser une vidéo à destination des réseaux sociaux. Elle recherche notamment un podologue, un orthophoniste et un ostéopathe.

La Chapelle d'Angillon ne compte que 650 habitants et ne dispose pas de gros moyens. L'idée était donc de se démarquer dans la quête de professionnels de santé sans que cela coûte trop cher à la commune. L'ancien premier adjoint a donc pris son drone, l'adjointe administrative de la mairie a fait le montage vidéo et le maire a écrit et lu le commentaire : " On a filmé les images avec un drone piloté par l'ancien adjoint, explique le maire Joël Coulon. On propose des vues aériennes de la commune pour montrer la richesse de son patrimoine et sa beauté. Quand je vois le résultat, je suis très content de la qualité de la vidéo et de son impact. Plus de 1.400 vues sur Facebook, plus de 300 sur Youtube. 200 interactions. Et surtout, déjà deux touches ! Il va falloir maintenant essayer de faire aboutir les discussions. C'est comme à la pêche. Il ne suffit pas de ferrer le poisson. Il faut le ramener ! "

Joël Coulon, maire de La Chapelle d'Angillon (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Deux professionnels de santé se sont donc manifestés, séduits par le cadre de vie vanté dans la vidéo mais pour l'instant rien n'a encore abouti. La Chapelle d'Angillon, village natal d'Alain Fournier, auteur du Grand Meaulnes, son château, son lac. Mais surtout la garantie pour le professionnel de santé intéressé de ne pas se retrouver seul.

Marie Villaysen, adjointe administrative à la mairie de La Chapelle d'Angillon a réalisé le montage de la vidéo © Radio France - Michel Benoit

A La Chapelle d'Angillon, , il y a déjà un médecin, deux infirmières, trois kinés, une sage femme, un réflexologue, un psychanalyste et une diététicienne qui intégreront la nouvelle maison médicale en construction : " On a déjà une maison médicale, poursuit Joël Coulon, mais elle est vétuste. On a donc rasé la gendarmerie et construit à la place un nouveau bâtiment qui ouvrira au mois de mars. Cette nouvelle maison médicale, c'est la tête de gondole de la commune ! "

La maison médicale de La Chapelle d'Angillon va bientôt être abandonnée pour un nouveau bâtiment beaucoup plus confortable. © Radio France - Michel Benoit

Un budget de 850.000 euros (dont la moitié à la charge de la commune).

La nouvelle maison médicale ouvrira en mars prochain © Radio France - Michel Benoit

Le village a perdu des habitants, mais garde des atouts. C'est ce qui a incité Marie-Hélène Colussi à reprendre le bar tabac de la Chapelle d'Angillon : " J'y crois car il y a beaucoup de passage ici. On est sur la route principale entre Bourges et Aubigny sur Nère. Il y a aussi beaucoup de touristes. Il reste des quelques commerces. On a un boulanger pâtissier, un fleuriste, un garagiste, Ce n'est pas un village où on sent que ça va mourir. Au contraire ! "

Marie-Hélène Colussi vient de reprendre le bar tabac de la Chapelle d'Angillon © Radio France - Michel Benoit

Le collège est tout de même à quatorze km, un handicap pour attirer un professionnel de santé et sa famille, mais le maire a réponse à tout : " Ca n'empêche pas les gens de la campagne de faire des études. Ca ne pose pas plus de problème que de vivre dans une chambre de bonne à Paris !" La mairie a également envoyé la vidéo à 185 instituts de formation médicale ou para-médicale.