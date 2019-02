Mèze, France

Voilà plus de 30 ans que l'association des Pénitents de Mèze se mobilise dans l'Hérault pour la sauvegarde de la chapelle qui porte son nom. Cet édifice religieux datant du XXIIe siècle (1147) est fragilisé. Les embruns et l’air marin très salé ont attaqué sérieusement les pierres extérieures. Récemment une fissure est apparue mettant encore plus en péril la stabilité du bâtiment. En 2017 un diagnostic a été réalisé par un cabinet d’architecture du Patrimoine. Le constat est préoccupant.

Une intervention d’envergure est nécessaire pour sauver la chapelle

La Chapelle, érigée sur un promontoire, surplombe l’étang de Thau juste en face de Sète. C’était autrefois le lieu de rassemblement des pénitents blancs (une confrérie de catholiques laïques). Des travaux de réhabilitation et de préservation sont indispensables. Les corniches et les encadrements des ouvertures latérales du chœur de la chapelle sont dans un état alarmant.

L'association des Amis des Pénitents bataille depuis 30 ans pour restaurer cette chapelle à Mèze

Faute de moyen, les travaux de réhabilitation n'ont pas pu être réalisés. L’association des Amis des Pénitents (créé en 1988) vient d’avoir un soutien financier inattendu. Celui du loto du Patrimoine organisé Stéphane Bern. Une somme de 86 000 euros est allouée afin de réaliser les premiers travaux d’urgence.

Cette Chapelle appartenant à l’évêché est la fierté des habitants de Mèze

Cette bâtisse, surnommée la sentinelle du bassin de Thau menace de s’effondrer (apparition de fissures, effondrement de pierres). L’intervention devenait urgente.

Cette aide est providentielle raconte Geneviève Rière, la présidente de l’association des Amis des Pénitents

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, 15 000 euros de subvention ont été débloqués par l'agglomération de Sète et la ville de Mèze, en complément des 7.000 euros de dons financiers et des 22.000 euros d'aide accordés par la Fondation du Patrimoine.

Une enveloppe de 130.000 euros au total pour les premiers travaux

Depuis 1993, l’association les Amis des Pénitents finance la restauration de la Chapelle en multipliant les actions pour rassembler des fonds (concerts, expos...), mais la tâche est immense. Suite à la médiatisation de la chapelle des Pénitents de Mèze, les dons affluent de toute la France.

Les 130.000 euros ne seront pas suffisants pour financer l’ensemble des travaux. Le coût de la rénovation totale approche des 280 000 euros. Mais l’association des Amis des Pénitents continue ses collectes et garde espoir de voir un jour la chapelle entièrement rénovée.

L’association souhaite ensuite que l'édifice devienne un lieu de rencontres artistiques "un lieu de vie" dit la présidente. Des expositions y sont déjà réalisées.

Le chantier devrait pouvoir commencer avant cet été explique Geneviève Rière.

L'érosion des pierres est importante.Elles ont subi les outrages du temps. © Radio France - Stéfane Pocher

Des fissures fragilisent sérieusement la chapelle des Pénitents © Radio France - Stéfane Pocher

Les 130.000 € collectés sont une aubaine pour l'association des Amis des Pénitents, qui va pouvoir débuter des travaux de sauvegarde. © Radio France - Stéfane Pocher

Le plâtre empêchant les pierres de respirer a été enlevé sur une partie des mûrs de la chapelle de Méze © Radio France - Stéfane Pocher

L’association "les Amis des Pénitents" organise tous les étés depuis 1988 une exposition d’art contemporain et des concerts pour collecter des fonds © Radio France - Stéfane Pocher

Des travaux sont en cours sur la place à l'entrée de la Chapelle de Méze © Radio France - Stéfane Pocher