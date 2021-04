Sarthe : pénurie de rongeurs dans les animaleries

Avec les confinements successifs et les périodes d'école à la maison de plus en plus de familles se tournent vers l'acquisition d'animaux de compagnie. À Animalis de la Chapelle-Saint-Aubin, la demande de rongeur a explosé créant une pénurie depuis quelques semaines.

Au sein de l'animalerie "Animalis", située à la Chapelle-Saint-Aubin, l'espace rongeur semble bien calme. Quelques lapins sont visibles, mais tous déjà réservés par la clientèle. Avec la succession des confinements et les nombreuses périodes de télétravail et d'école à la maison, les parents se sont tournés vers l'acquisition d'animaux de compagnie. C'est en tout cas le constat de Franck Darmon, directeur d'Animalis :

Depuis le mois de janvier la demande de rongeurs a augmentée de 60% ! Ça fait trente-ans que je suis dans le métier et je n'ai jamais vu ça. Je pense que c'est l'effet du confinement, les parents veulent occuper les enfants différemment en troquant la télévision ou les jeux vidéos par les animaux et c'est plutôt une bonne chose.

Un peu de patience pour avoir son lapin ou son cochon d'Inde

Seulement depuis quelques semaines, cette explosion de la demande a créé une vraie pénurie de rongeurs au sein de l'animalerie. "Les clients doivent impérativement réserver à l'avance s’ils veulent avoir une chance d'obtenir une petite bête. En ce moment on aurait besoin de trente lapins, et on en a reçu que trois. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on ne peut pas en demander plus à nos éleveurs. On ne fait pas de l'élevage intensif et l'objectif c'est d'avoir des animaux en bonne santé, donc malheureusement, c'est le client qui attendra".

Des animaleries qui restent ouvertes durant toute la période du confinement, elles qui sont considérées comme commerce essentiel.