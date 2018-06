La Chapelle-Saint-Ursin, France

Une réserve coincée entre l'Autoroute A71 et une zone industrielle, mais qui étonne, par sa richesse. La réserve naturelle nationale des chaumes du Verniller remonte à 2014 mais elle vient seulement d'être inaugurée.

La préfète du Cher, Catherine Ferrier, entourée des élus, associations et responsables du conservatoire des sites naturels, lors de l'inauguration de la réserve des chaumes du Verniller © Radio France - Michel Benoit

80 hectares de causses calcaires propices au développement des orchidées qui foisonnent sur ces terres exploitées autrefois pour leur minerai de fer. " On connait 500 espèces de plantes sur le site, explique Michel Prévot, président du conservatoire des espaces naturels régionaux. Il y a 14 plantes protégées au niveau national. C'est vraiment exceptionnel. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres sites en France qui cumulent une telle liste d'espèces."

L'orchidée pyramidale, assez commune, sur ces terres calcaires. © Radio France - Michel Benoit

Et qui dit plantes et orchidées, dit insectes et papillons notamment. Une espèce menacée par exemple : l'azuré du serpolet, un petit papillon bleuté, apprécie ce causse où il se reproduit d'une manière assez originale. Jean-François, naturaliste amateur de la Chapelle-Saint-Ursin, est émerveillé par ce spectacle de la nature : "_Les œufs de ce papillon sont pris en charge par des fourmis_. Je ne sais pas dans quel but. Ensuite la chenille sort de la fourmilière pour se transformer en papillon. C'est vraiment étonnant ce mariage entre ces deux espèces."

Azuré du Serpolet, papillon protégé en Europe, assez présent sur les chaumes du Verniller - Kriss Nature

Depuis 2002, c'est une association locale, protection du patrimoine chapellois (Propachap) qui entretient ce causse. Son classement en réserve nationale permet de rationaliser le suivi et de pérenniser les financements pour améliorer la gestion du site : " Depuis une vingtaine d'années, 10 % des espèces n'ont pas été revues, déplore Michel Prévost, probablement à cause de l'embroussaillement du terrain. On va donc travailler à l'éclaircir pour permettre l'éclosion des graines qui doivent toujours être présentes. On a vraiment l'espoir de retrouver des espèces tout aussi rares au cours des prochaines années." Des moutons notamment seront utilisés pour débroussailler le terrain et favoriser le retour de la biodiversité.