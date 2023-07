La Charentaise Andrée Gros élevée à la dignité de grand'croix de la Légion d'honneur

La nouvelle promotion civile de la Légion d'honneur est parue ce vendredi 14 juillet au Journal Officiel. Au total, 358 personnes sont distinguées avec une parité femmes-hommes. Parmi elles figure Andrée Gros. Agée de 97 ans, la Charentaise est élevée à la plus haute distinction de Grand Croix de la Légion d'honneur. Ils sont peu nombreux à l'avoir.

En 2007, Andrée Gros avait reçu les insignes de commandeur de la Légion d’honneur des mains de son fils, au pied de la statue Carnot à Angoulême. Cinq ans plus tard, elle avait été élevé au grade de grand officier de la Légion d’Honneur des mains du Président de la République, François Hollande. En 2016, la Charentaise avait été distinguée du plus haut grade de l'ordre national du Mérite dans les salons de la Préfecture de la Charente.

La Charentaise Andrée Gros, résistante torturée par la Gestapo et déportée à Ravensbrück et Buchenwald - © Les Amis de la Fondation de la Résistance

Andrée Gros , née Duruisseau le 14 août 1925 à Garat, s'est engagée dans la résistance à l'âge de 15 ans , en transportant du courrier notamment dans le secteur angoumoisin ou en cachant des résistants. Arrêtée par la Gestapo en mars 1944, elle fût torturée à la prison d'Angoulême, puis déportée dans les camps de Ravensbrück et Buchenwald. Elle avait 17 ans au moment de la libération.

Andrée Gros est l'une des fondatrices du Musée de la Résistance et de la Déportation à Angoulême. Présidente de l'Association des déportés, internés et familles de disparus de la Charente, elle témoigne depuis sans relâche dans les écoles pour maintenir la mémoire et lutter contre l'oubli.