La Charente-Maritime intensifie sa lutte contre les moustiques

La lutte contre les moustiques s'intensifie en Charente-Maritime. Les premiers à s'en plaindre ont été les touristes il y a une cinquantaine d'années. Ce qui a provoqué la création d'une entente interdépartementale pour la démoustication (EID). Elle rayonnait sur tout le littoral atlantique, du pays Basque à la Bretagne. Mais depuis la fin 2019, la Charente-Maritime a pris son indépendance dans la démoustication. Aujourd'hui, 1,2 million d'euros sont dédiés au service départemental qui emploie 19 personnes. 15 agents sont dédiés à la cellule "régulation-confort", les quatre autres composent la cellule anti-vectorielle. Dominique Rabelle, vice-présidente du conseil départemental en charge notamment du dossier "moustique". "Il y a deux types de démoustication. Celle de confort qui concerne le moustique habituel, celui de l'apéro, qui n'est pas dangereux. Et nous avons le moustique tigre qui bénéficie d'une lutte très différente".

Mais avant toute action, il y a la prévention et les bons gestes à appliquer en supprimant les gîtes d'eau stagnante (soucoupe de pot de fleur, regards, récupérateur d'eau, gouttière mal entretenues). Si les moustiques vous empoisonnent la vie, sachez qu'il existe une application à télécharger - I moustique - pour signaler leur présence et connaitre les bonnes pratiques..

Des brochures pratiques de prévention dédiées aux moustiques © Radio France - Eric Le Bihan

25 nouvelles communes colonisées en un an

33 espèces de moustiques (dont 12 régulées) sont actuellement recensées en Charente-Maritime. Parmi elles : l'Aedes Albopictus. Plus connu sous le nom de moustique tigre. Il est particulièrement surveillé, car il représente un danger sanitaire potentiel. Autre problème : il est invasif. 32 communes étaient colonisées en 2022 contre sept seulement en 2021. A commencer par les grandes villes, La Rochelle, Royan, Saintes ou encore Rochefort.

Yann Renaudeau est un des quatre agents de lutte anti-vectorielle. C'est LE spécialiste du "moustique tigre" en Charente-Maritime. "C'est un moustique qui se déplace très peu. Il parcourt en moyenne 150 mètres. Par contre, il utilise les transports en commun, il va voyager dans votre voiture... Il peut être vecteur de certaines maladies comme la dengue ou le chikungunya ou le zika. Contrairement au moustique local qui pique à l'heure de l'apéro, le tigre pique toute la journée, peu importe la température extérieure."

Carte d'implantation du moustique tigre en Charente-Maritime - © Service démoustication 17

A Aytré, dans l'agglomération de La Rochelle, Martine et Jean-Pierre ont fait appel au service de démoustication. Depuis début avril, les gros moustiques des marais sévissent dans leur propriété très végétalisée et ils ont été rejoints par les moustiques tigres. Une nuisance quotidienne, de jour comme de nuit. "On a toujours eu des moustiques, mais maintenant on en a plus dans la journée et c'est ce qui m'a interpellé. Je sais que les moustiques tigres interviennent dans la journée. On en a beaucoup et c'est une vraie nuisance", constate Martine. Une inspection des lieux et un diagnostic étaient donc nécessaires. L'initiative de ce couple aytrésien est loin d'être isolée, puisqu'en 2022, 214 signalements de moustiques ont été reçus par le Département.

Dans l'arsenal de la team moustiques, des brochures pédagogiques, des conseils pratiques, mais aussi la pose de pièges à larves et d'un drôle d'aspirateur. Laurent Malnoé, agent opérationnel à la cellule confort. "C'est un piège à CO2, car le moustique est attiré par le CO2 rejeté par l'homme. La chaleur du ventilateur et l'attractant qui imite les odeurs corporels les attirent et les aspirent dans l'appareil". Ce piège a aussi et surtout une vocation scientifique. Il sert à répertorier les espèces et à mieux comprendre leur évolution. Pour les pièges à larves, il faudra patienter une quinzaine de jours, le temps que les femelles les identifier comme un lieu de ponte propice.

Un drone pulvérisateur

La zone de traitement s'étend sur 4400 hectares de marais en Charente-Maritime. 7500 gîtes larvaires ont été cartographiés, essentiellement dans les marais salés littoraux. Bruno Bouletreau est le chef du centre Aunis-Ré, basé à Saint-Laurent de la Pré au beau milieu des marais. A son tableau de chasse : 32 ans de démoustication. "On intervient à l'aide d'un traitement anti-larvaire, à base de bacille de thuringe, un produit biologique biodégradable qui nous permet de limiter le nombre de larves... Quand on habite à La Rochelle, Aytré ou Châtelaillon-Plage, on a la chance d'être entouré de zones naturelles".

En 2022, année de sécheresse peu propice à la prolifération des moustiques, près de 900 kilos de larvicides ont été utilisés par le service de démoustication de la Charente-Maritime qui dispose aujourd'hui d'une nouvelle arme. Un drone équipé d'un réservoir pulvérisateur de huit litres permettant de traiter les zones difficiles d'accès dans les marais. Le service pourrait se doter bientôt d'un deuxième drone pulvérisateur. En 2023, les pluies ont été plus "favorables" à la prolifération des moustiques. Une lutte sans fin pour Bruno et ses collègues.